印度不過農曆年 台師排課介紹台灣特色春節習俗

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在印度首都德里（Delhi）拉姆賈斯國際學校（Ramjas International School），台灣教師黃婉亭（中）20日教導班上學生作兔形剪紙，迎接即將到來的兔年。中央社記者林行健德里攝 112年1月20日

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（中央社記者林行健新德里20日專電）印度人不過春節，但分布在印度各地的台灣教師也在春節前，教導印度學生春節吉祥話以及講解具有台灣特色的過年習俗，讓印度人更加瞭解台灣。

台灣教育部目前在印度26所大學或中學設有台灣教育中心，前往執教的台灣教師們最近都安排了春節相關華語課程。印度除了華人較多的大城加爾各答（Kolkata）以外，沒有絲毫年味，因此印度學生對於農曆年習俗感到相當新鮮。

在小年夜，位於首都德里（Delhi）的拉姆賈斯國際學校（Ramjas International School），台灣教師黃婉亭教導學生兔形剪紙應景，由於這一班的學生大多是在2011年出生，是「兔寶寶」，因此更具意義。

學生們也用中文說新年快樂、恭喜發財，向台灣讀者拜年。

駐印度代表處教育組組長陳立穎到現場關心教學狀況，並與印度學生一起感受過年的氣氛。

同樣位於德里的布魯貝爾斯國際學校（Bluebells School International），台灣教師何玫資則特別準備炒麵及水餃等台灣常見的食物，與印度學生歡度小年夜，讓學生瞭解水餃所代表元寶的意思。

其他例如安德拉省（Andhra Pradesh）的國立英語及外語大學（EFLU）、位於古茶拉底省（Gujarat）的印度國防大學（Rashtriya Raksha University），也都有手作裝飾品、教寫書法等活動。

陳立穎表示，台灣教師介紹台灣尾牙、春聯、剪紙、年貨大街、廟宇祈福、過年每天的習俗，以及台灣燈會或鹽水蜂炮等等一連串的節慶活動，讓印度學生瞭解台灣過春節的特色。

他感謝各地華語教師的奉獻，並強調，隨著全球供應鏈的移轉，愈來愈多轉進印度的台灣企業急需印度華語人才，因此鼓勵更多台灣的華語教師投入印度華語教育的行列，一起為台商或台灣學校培育未來人才。

在印度執教的台灣教師分散各地，旅居印度的台灣人也不多，即使是在重要節日也很難齊聚一堂。台灣教師如何過春節？已在德里執教2年多的黃婉亭說，如果所在城市有朋友，多半會跟朋友一起過；若是沒有，也只好當作平常日度過，因為印度本來就沒有在過農曆年。（編輯：黃自強）1120120

位於德里的布魯貝爾斯國際學校（Bluebells School International），學生享用台灣教師何玫資準備的炒麵及水餃等台灣常見的食物，歡度小年夜。（駐印度代表處教育組提供）中央社記者林行健德里傳真 112年1月20日