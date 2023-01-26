男子持刀西班牙教堂行凶至少1死 疑恐怖攻擊

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（中央社馬德里25日綜合外電報導）一名男子今天晚間在西班牙南部港口城市阿爾赫西拉斯（Algeciras）兩間教堂揮刀攻擊多人，並造成至少1人喪命後，當局表示正在調查這起可能的「恐怖主義」事件。

阿爾赫西拉斯市發言人表示，這名行凶男子今天晚間8時許在阿爾赫西拉斯市中心聖伊西德羅（San Isidro）和拉帕爾馬聖母（Nuestra Senora de La Palma）教堂攻擊神職人員，這兩座相距約300公尺。馬德里高等法院消息人士透露，當局正以恐怖主義事件調查此案。

警方表示，這名凶手已遭逮捕。警方消息人士分享影片，內容顯示2名員警押著一名身穿連帽運動衫、雙手上銬的男子穿過警局。警方並未透露此人的姓名或國籍，不過包括「國家報」（El Pais）等當地媒體指出，行凶者是一名25歲的摩洛哥籍男子。

阿爾赫西拉斯市發言人說，遭到殺害的男子是拉帕爾馬聖母教堂聖器守司瓦倫西亞（Diego Valencia），聖伊西德羅教區教堂主任司鐸羅德里格斯（Antonio Rodriguez）是遭到殺傷的人士之一，傷勢嚴重。

路透社報導另有為數不明的人受傷，「世界報」（El Mundo）報導稱有4人在攻擊案中受傷。

警方表示，嫌疑人先是進入聖伊西德羅教區教堂，並攻擊羅德里格斯。阿爾赫西拉斯慈幼會（Algeciras Salesians）聲明指出，74歲的羅德里格斯遭遇襲擊時正在主持聖體聖事。

警方透過聲明說，行凶者接著進入拉帕爾馬聖母教堂，破壞教堂財產後攻擊瓦倫西亞，瓦倫西亞雖逃出教堂，但遭嫌疑人緊追在後，瓦倫西亞在教堂外受到進一步致命傷害。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在個人推特（Twitter）帳號上對這起「駭人攻擊」的受害者致哀；西班牙主教會聯盟（Episcopal Conference）秘書長賈西亞（Francisco Garcia）在聽到消息後也表示「深感悲痛」。

他在推特上寫道：「這是痛苦的悲傷時期，我們因受害者家屬的悲痛而團結在一起。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1120126