聯合國：軍政府統治下 緬甸鴉片種植面積增33%

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（中央社紐約聯合國總部26日綜合外電報導）聯合國今天公布的一項報告顯示，緬甸在軍政府統治下，去年鴉片種植面積躍增33%，一改過去6年滑降的趨勢。

路透社報導，聯合國毒品暨犯罪辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime，UNODC）官員指出，自近2年前軍方發動政變接管政府以來，緬甸種植罌粟的土地面積擴大，和國家政治經濟動盪有「直接關聯」。

這項報告係利用衛星影像和田野調查判定耕種面積。報告中表示，緬甸自2014至2020年6年間產量減少的趨勢已出現反轉。

聯合國毒品暨犯罪辦公室東南亞及太平洋代表道格拉斯（Jeremy Douglas）說：「2021年2月軍方接管後，經濟、安全和管理崩壞的情況交互影響，偏遠、經常發生衝突地區的農民…別無選擇，只能重操舊業種植鴉片。」

軍政府發言人未回應尋求評論的要求。

軍方發動政變接管政府以來，緬甸經濟走下坡，緬甸幣兌美元大幅貶值，糧食和燃料價格飛漲。

聯合國毒品暨犯罪辦公室緬甸經理霍夫曼（Benedikt Hofmann）指出：「在欠缺替代方案和經濟不穩定的情況下，鴉片種植面積和產量恐將持續增加。」

根據聯合國報告，緬甸2022年鴉片種植面積增加1/3至4萬100公頃，每公頃平均收成據估成長41%至20公斤，是聯合國毒品暨犯罪辦公室自2002年開始記錄以來最高產量。

緬甸東部和中國、泰國和寮國接壤的撣邦種植面積增加39%，增幅最大。

報告中表示，緬甸鴉片年產量價值可達20億美元，當中許多鴉片走私到鄰近國家，流入全球市場。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120126