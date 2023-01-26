更多編輯台推薦新聞：
台灣金媽祖在哪、東方藝術殿堂是哪座廟 新年走春隱藏版景點報你知
生活

台灣金媽祖在哪、東方藝術殿堂是哪座廟 新年走春隱藏版景點報你知

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
總統府：陳明通請辭國安局長 蔡明彥接任
首頁 / 國際

軍事政變又通貨膨脹 緬甸栽種鴉片面積大幅增加

2023/1/26 18:14（1/26 19:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
根據調查，緬甸的鴉片罌粟花栽種面積在過去2年大幅上升。圖為位於仰光的大金塔。（中央社檔案照片）
根據調查，緬甸的鴉片罌粟花栽種面積在過去2年大幅上升。圖為位於仰光的大金塔。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷26日專電）根據國際組織的調查，受到通貨膨脹、原物料上漲以及軍事政變後不穩定的政經情勢影響，緬甸的鴉片罌粟花栽種面積在過去2年大幅上升，栽種密度越來越高，管理也越來越有規模。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime）今天在曼谷發布2022年緬甸鴉片調查報告（Myanmar Opium Survey 2022）。

報告指出，過去緬甸的鴉片罌粟花多是小範圍栽種，通常在主要的農業栽植區外圍，遠離村落，也缺乏良好管理，但調查人員在2022年收集的資料發現，緬甸栽種鴉片罌粟花的方式漸趨精緻，範圍越來越大，栽種密度也越來越高。

例如在撣邦（Shan State），和2021年相比，2022年的罌粟花田面積增加了超過30%，撣邦的罌粟花田佔了全國罌粟花田面積的84%。

調查人員更進一步發現，鴉片罌粟花田的管理越來越有規模，特別在撣邦東部，鴉片罌粟花苞的數量和產量都在上升中。

報告指出，2022年緬甸的罌粟花田的面積大約是4萬100公頃，比2021年增加了33%，從2014年以來，緬甸的罌粟花田面積持續下降，到2020年降到最低，但2022年的調查顯示了反轉的跡象，2021年起，罌粟花田的面積和產量都在上升。

調查人員分析，緬甸的經濟在2022年面臨一連串國內外的壓力，外有俄烏戰爭造成的原物料和油價上漲，嚴重影響緬甸貧窮和鄉村人口的生計，加上2021年緬甸軍事政變後，不穩定的政經情況和通貨膨脹，以及罌粟花可以保證收入等因素，都是讓緬甸人民栽種罌粟花的原因。

報告認為，緬甸再度興起栽種鴉片罌粟花的趨勢，會深刻影響湄公河下游區域的的經濟，要對抗這股栽種罌粟花的趨勢，必須要加強改善農民的生計。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室東南亞和太平洋區域代表道格拉斯（Jeremy Douglas）表示，緬甸的毒品經濟在近幾年來是前所未有的發達，亞洲市場的供給因此增加，會對各國公衛體系造成負擔，要解決這個問題必須要透過政治對話，他希望東南亞各國能夠重視這個問題。（編輯：高照芬）1120126

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime）26日在曼谷發布2022年緬甸鴉片調查報告（Myanmar Opium Survey 2022）。中央社記者呂欣憓曼谷攝 112年1月26日
聯合國毒品和犯罪問題辦公室（United Nations Office on Drugs and Crime）26日在曼谷發布2022年緬甸鴉片調查報告（Myanmar Opium Survey 2022）。中央社記者呂欣憓曼谷攝 112年1月26日
#緬甸
#鴉片
#罌粟花
延伸閱讀
鴉片提供塔利班大量資金 阿富汗恐難成無毒國家暴力頻仍難民營地惡化 斯里蘭卡救逾百洛興雅人緬甸軍方追捕反政變社運者 估近400人入獄舊金山芬太尼危機難解 學者：個人主義是癥結
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族