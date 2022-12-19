暴力頻仍難民營地惡化 斯里蘭卡救逾百洛興雅人

（中央社可倫坡19日綜合外電報導）斯里蘭卡官員今天指出，海軍在北部外海救起104名洛興雅人。緬甸老家的暴力和孟加拉難民營的艱困生活逼迫這個緬甸穆斯林少數族裔持續逃離。



路透社報導，每年都有許多洛興雅人冒著生命危險，搭著搖搖欲墜的船隻試圖抵達諸如馬來西亞等東南亞國家，自從難民營條件惡化加上緬甸去年政變以來，鋌而走險出逃的難民數量激增。



斯里蘭卡海軍發言人威克拉馬蘇里亞（Gayan Wickramasuriya）表示，當地漁民發現一艘船後通報當局，展開搜救任務的海軍昨晚將這艘船拖到北部一個海港。



威克拉馬蘇里亞告訴路透社：「他們今天將移交警方。因為不是犯罪行為，所以我們得研究後續處置方式。」



他表示，獲救人員包括婦女和未成年人，其中有一名80歲老翁、一名母親和她的兩個子女因輕微疾病送醫治療。這群人的出發地和目的地不詳。



難民描述緬甸當局展開大規模殺戮、性侵等軍事鎮壓，導致2017年有逾73萬名洛興雅人逃離緬甸，其中許多人逃到毗鄰的孟加拉。人權團體和媒體記錄到殺害平民、焚燒村莊等暴行。



緬甸當局強調是在討伐叛亂，否認進行任何系統性暴行。（譯者：何宏儒/核稿：劉文瑜）1111219