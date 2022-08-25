洛興雅人逃離緬甸5週年 難民少年心懷工程師志向

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（中央社科克斯巴扎爾25日綜合外電報導）緬甸穆斯林少數族裔洛興雅15歲難民托尤布運用他在孟加拉舉世最大難民營中蒐集到的零配件，製作出一部小型挖土機，將有朝一日成為工程師的雄心壯志展露無遺。

路透社和法新社報導，洛興雅叛亂分子與緬甸安全部隊2017年爆發衝突，趨使數以十萬計的洛興雅穆斯林逃離家園。這起衝突今天屆滿5週年，數千名身處孟加拉難民營的洛興雅人今天為「種族滅絕紀念日」（Genocide Remembrance Day）集會。

自從逃離緬甸若開邦（Rakhine State）那場軍事鎮壓以來，現在有逾100萬洛興雅人住在靠近緬甸的孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）常態性骯髒不堪的帳篷城市裡。

這些難民有一半年紀不滿18歲，住在結構不紮實的小屋裡，營帳之間的小通道泥濘不堪，遇到雨季期間的降雨就每每變成排放污水的河道。

數以千計難民今天在不同營區進行集會，他們舉起標語、高呼口號，要求安全回到緬甸西部若開邦老家。

無國界醫生組織（Doctors Without Borders）今天公布針對難民所作的調查顯示，營地衛生條件日趨惡劣，腹瀉和諸如疥瘡等皮膚病的感染率正在飆升。

營區去年一場無情火造成大約15人喪生、560人受傷，還有逾4萬5000人頓失所依。

一位年少難民在艱困環境下仍懷抱著工程師志向。托尤布（Mohammad Toyub）用大型塑膠注射器來當作操控挖土機的幫浦，他在難民營校舍裡測試裝置時，一群孩童在一旁瞪大眼睛看著。

托尤布表示：「我還在緬甸的時候有看過挖土機在挖掘，才會有靈感自己也製作類似挖土機的玩具。」

「來到孟加拉以後，我蒐集到一些小鋼片，做成挖土機不同零件，再拿這個注射筒來趨動玩具往上和往下，把這項機制應用到玩具上。」

托尤布的父親穆罕默德（Din Mohammed）指出，兒子只在緬甸受過幾年基礎教育，2017年就跟家人逃到孟加拉，後來聯合國兒童基金會（UNICEF）對難民營提供的課程他才上過幾堂，之後就因為爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停擺。

穆罕默德說：「我非常高興看到他做出這個來，他自己也很開心。我們現在變成難民，沒什麼錢讓他受良好教育，使他可以有成就。」

緬甸貶抑洛興雅人，聲稱他們是孟加拉非法移民，使他們無法取得公民身分，行動自由也遭到嚴格限制。

聯合國指出，緬甸2017年的軍事鎮壓是為了進行種族滅絕。緬甸當局則否認種族滅絕，強調是對襲擊警察哨所的叛亂分子展開合法行動。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110825