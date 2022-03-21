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美國務院認定 緬甸軍方洛興雅暴行構成種族滅絕

2022/3/21 04:25
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國官員今天表示，拜登政府正式認定緬甸軍政府對洛興雅（Rohingya）少數民族的暴行構成種族滅絕與危害人類罪。支持者相信，此舉有助讓緬甸軍方負起相關責任。

路透社引述美國官員說法報導，國務卿布林肯（Antony Blinken）將於21日在華府的美國大屠殺紀念館（U.S. Holocaust Memorial Museum）作出上述宣布。該紀念館正舉行特展，以讓外界了解洛興雅人面臨的困境。

不願透露姓名的官員透露，布林肯下令進行「法律和事實分析」後得出結論，即緬甸軍隊對洛興雅人實施種族滅絕；且華府認為，正式認定有助加重國際壓力，以要求軍政府承擔相關責任。

一名國務院高階官員指出：「這將讓他們（緬甸軍政府）難以繼續其暴行。」

自冷戰時期以來，美國國務院曾6度使用「種族滅絕」一詞，描述波士尼亞（Bosnia）、盧安達（Rwanda）、蘇丹達佛（Darfur）大屠殺，以及伊斯蘭國（Islamic State）對伊拉克亞茲迪人（Yazidis）等少數族裔的攻擊等。最近一次是在去年1月，時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）認定中國對新疆維吾爾族等少數民族進行種族滅絕。

緬甸2017年發動軍事鎮壓，造成73萬餘名洛興雅穆斯林逃至鄰國孟加拉。

聯合國真相調查小組（UN Fact-Finding Mission）於2018年指控緬甸軍方鎮壓洛興雅人之舉屬於種族滅絕，不過華府當時僅將相關暴行稱為「種族清洗」（ethnic cleansing）。（譯者：施施）1110321

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