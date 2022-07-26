遭處決緬甸鬥士家人：哲人已遠 逆天抗命之火不滅

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緬甸軍政府處決4位知名民主鬥士，其中包含反對派前國會議員漂扎亞導（前右），他曾組樂團以地下錄製歌曲或私下表演方式，躲過惡名昭彰的軍方審查。（圖取自維基共享資源網頁；作者Maung Sun ，CC BY-SA 4.0）

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（中央社曼谷/仰光26日綜合外電報導）緬甸軍政府處決4位知名民主鬥士，包括矢言「絕不放棄」的嘻哈音樂先驅，還有把監獄當成第2個家的民運人士。他們的家人指出，軍政府此舉只會讓逆天抗命之火繼續延燒。

民運人士覺敏友（Kyaw Min Yu，外界較熟知他的另一個名字Ko Jimmy）和反對派前國會議員漂扎亞導（Phyo Zeya Thaw）遭到處決，在緬甸和全世界都引起震憾和憤怒。法新社整理兩人生平事蹟如下：

●絕不投降

漂扎亞導於2000年代初期嶄露頭角。這位身上紋著龍形刺青的嘻哈音樂先驅創作顛覆性饒舌韻句，內容直指大權在握的軍政府。他的樂團以地下錄製歌曲或私下表演方式，躲過惡名昭彰的軍方審查。

他的樂團「酸」（Acid）其中一首歌這樣唱：「我們絕不改變、絕不放棄、絕不投降...每一個明天我們都將傾巢而出。」

漂扎亞導2008年因參與非法組織和持有外幣而繫獄。他後來曾告訴法新社，民主領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）是他現實生活中的英雄，讓他懷抱著信念度過3年牢獄之災。

他後來與翁山蘇姬關係密切，2012年一起前往歐洲領取她於20年前就得到、讓她受到國際矚目的諾貝爾和平獎。

2015年緬甸大選，翁山蘇姬的全國民主聯盟（National League for Democracy）取得壓倒性勝利，坐過牢的漂扎亞導搖身變成國會議員，躋身軍政府時期打造的新首都奈比多（Naypyidaw）國會殿堂。

他選上之後受訪時曾經表示：「很年輕，又是嘻哈藝人，而且還坐過牢，這種人何德何能成為國會議員？」

「我蠻常聽人這樣說。」

軍政府去年11月逮捕漂扎亞導，對他提出數起策劃攻擊政府軍的指控，包括在仰光對一列通勤列車進行槍擊而造成5名警察死亡。漂扎亞導1月經閉門審判，遭判處死刑。

他的母親告訴自由亞洲電台（Radio Free Asia）：「我兒子不是竊賊、不是暴徒。他把生命獻給國家，我為他感到驕傲...如果可以取回骨灰或遺體，我要給他造墳，寫上墓誌銘。」

緬甸軍政府處決4位知名民主鬥士，其中包含民運人士覺敏友（前），在緬甸和全世界都引起震憾和憤怒。（美聯社）

●永垂不朽

覺敏友於1988年對抗前軍事政權的學生起義中聲譽鵲起，抱持的親民主行動主義讓這名作家和民運人士把監獄稱為「第2個家」。覺敏友於前軍政府時期曾經繫獄超過12年。

然而，監獄只讓他更堅定不移捍衛緬甸民主之路。

他在2006年受訪時曾說，「政府試圖將之拒諸門外」，但「他們總會想方設法參政」。

他寫給同為民運人士的妻子妮拉婷（Nilar Thein）的獄中情書述說兩人愛情故事，他們2004年雙雙出獄後不久就步上紅毯。

2007年佛教僧侶帶頭發起反對軍政府的「番紅花革命」（Saffron Revolution）期間，覺敏友再度入獄，當時他的女兒剛出生數個月，一直到2012年獲特赦後，他跟妻女才終於團圓。

妮拉婷告訴自由亞洲電台，將丈夫處死是「公然謀殺」，「他將名傳千古，活在我們心中的他永垂不朽」。

緬甸國營媒體昨天報導，軍事當局已經處決4名被控協助進行「恐怖行動」的民主活動人士。他們被控協助民兵與軍方對抗。緬甸軍方去年發動政變奪取政權，並血腥鎮壓異議人士。

維權組織表示，緬甸上一次執行死刑是在1980年代。

軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）今天在例行記者會中表示，相較於其他死刑案件，「他們所犯下的罪行，應該判好幾個死刑」。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1110726