緬甸處決民運人士 東南亞國家協會嚴辭斥責

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（中央社金邊26日綜合外電報導）緬甸軍政府日前處決4位民運人士，東南亞國家協會今天在罕見的措辭強烈聲明中以「應該受到高度譴責」加以斥責，強調此舉破壞了區域為緩和危機所作努力。

路透社報導，東南亞國家協會（ASEAN）對緬甸處決民運人士行徑表達「極為憂慮而且深感難過」，尤其時間點就在東協集會前一週。緬甸是東協10個成員國之一。

東協輪值主席國柬埔寨在罕見的措辭強烈聲明中指出：「外界公認此一危機有其複雜性，緬甸各地都能夠感受到極端好戰情緒。整體而言，東南亞國家協會呼籲做到最大克制。」

聲明表示：「在第55屆東南亞國家協會部長會議僅一週前執行死刑，應該受到高度譴責。」內容強調，此舉展現出緬甸軍政府在支持獲聯合國背書的東協和平計畫方面「嚴重缺乏意志」。

法新社報導，東協10國集團致力從外交上終結去年緬甸軍事政變後的亂局，去年4月與緬甸軍政府達成「5點共識」，呼籲停止暴力、展開「建設性對話」。

但是暴力持續，反政府團體經常與軍方爆發衝突。期間軍方曾遭控放火燒村。

東協長期以來遭人詬病是個沒有作用的清談俱樂部。批評人士指出，解決此一危機的努力也因東協內部歧見而複雜化。

柬埔寨國營媒體報導，緬甸軍政府任命的外長未獲邀出席下週東協外長會議。

緬甸在國際社會中仍然遭到孤立。自從政變以來，外國元首僅柬埔寨總理洪森（Hun Sen）曾經訪緬。據當地監督團體，政變至今已有逾2100人命喪鎖定異議人士的軍事鎮壓。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1110726