舊金山芬太尼危機難解 學者：個人主義是癥結

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（中央社記者張欣瑜舊金山27日專電）加州舊金山連年深受毒品問題困擾，今年已有逾550人因服藥過量死亡，不少人怪罪政府過度放任的政策；史丹佛大學精神醫學教授則認為，舊金山民眾崇尚個人主義的風氣才是問題癥結。

耶誕節的週末，舊金山市中心一間民宅傳出6名成年人發生緊急狀況，消防人員趕至現場用緩解藥物過量的納洛酮（Narcan）治療。類似這樣的案件在舊金山層出不窮，尤以市政廳附近的田德隆區（Tenderloin）最為常見。

11月甚至傳出有一名10個月大的嬰兒在公園草地玩耍竟一度無法呼吸，後來尿液檢測出過量類鴉片藥物芬太尼（fentanyl），震驚當地社會。

舊金山連續幾年都是全加州用藥過量致死率第一高、全美第二高的地區，僅次於賓州費城（Philadelphia），當中大部分死因又與芬太尼有關。

芬太尼是人工合成的強效止痛劑，效力比嗎啡高50至100倍，原先被用於治療劇烈疼痛，後來被濫用成毒品。

舊金山市長布里德（London Breed）多次宣布要打擊毒品和公共場所吸毒問題，不過直至11月仍有52人因服藥過量死亡，其中41人死因與芬太尼有關，全年度累積死亡人數已有超過550人。

連續3年，舊金山因用藥過量致死的人數都比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致的死亡人數還多。衛生官員指出疫情期間，民眾因感到孤立無助和心情沮喪常藉助藥物和酒精麻醉自己，導致情況更為惡化。

這樣的社會問題，不僅有損舊金山市容，也讓不少住在其他地區的民眾不想進城，加上疫情後的居家辦公已成常態，如今市中心人氣銳減，多棟公共建築周遭仍是遊民和帳篷為伍的景象，很多人都是萬不得已才會進到市區。

保守派人士抨擊政府處理遊民問題提供安頓和治療等服務，對治安採取過度自由放任政策，導致毒品問題無法得到改善。史丹佛大學精神醫學教授韓福瑞斯（Keith Humphreys）卻認為，舊金山人崇尚自由和個人主義的文化才是問題核心。

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韓福瑞斯在舊金山紀事報發表評論指出，19世紀後從外地來到舊金山的民眾力求顛覆傳統，是城市之所以能成為全球創業和藝術發展指標的原因，但是「成也自由、敗也自由」，舊金山人不受拘束盡情服用迷幻藥和大麻成癮，芬太尼濫用的問題就是在這種風氣下產生的危機。

韓福瑞斯認為舊金山用藥過量危機將有幾種可能的發展，第一是舊金山人無動於衷，因此死亡人數持續居高不下；第二如同紐約在80年代遇到的狀況一樣，一批人忍耐到了極限後要求限制自由，同時損及其他民眾利益；第三也是最好的情況，便是公衛專家和執法人員聯手恩威並施，幫助成癮者回歸正道。（編輯：陳惠珍）1111228