南韓新年謀求與北韓對話 擬定非核化提案細節

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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）南韓統一部今天發布新年度業務報告，為緩解兩韓僵局，今年將透過民間團體及國際組織合作，力求與北韓直接或間接接觸，改善北韓人權問題；就北韓非核化的「大膽方案」也將擬定細節。

統一部長權寧世今天向尹錫悅進行2023年業務報告，將「實踐正確的南北（韓）關係」及「為統一未來的準備」列為2023年統一部業務的重點工作方向，目標恢復與北韓當局的直接對話，或至少透過民間團體及國際組織擴大間接溝通，尋求重新展開對話的突破口。

就敦促北韓非核化的「大膽方案」，今年內也將提出具體細節。尹錫悅去年8月曾提議，若北韓採取實質非核化措施，南韓政府將提供大規模糧食供給、電力基礎設施、農業技術支援等可大幅改善北韓經濟民生的「大膽方案」，但北韓目前看來並不買單。

統一部新年度將持續推動「3D政策」，包括針對北韓挑釁的穩固遏制能力（Deterrence），強化履行對北韓制裁及促進單方制裁等讓北韓放棄開發核武措施（Dissuasion），以及促進對話（Dialogue）。

權寧世說明，政府新年度將積極協助民間團體或國際機構對北韓的人道支援，以無關政治、軍事的方式推進；韓聯社引述高層官員報導，權寧世近期已與聯合國兒童基金會（UNICEF）及世界糧食計劃署（WFP）首長會面，預期將在後疫情時代盡可能擴大與北韓接觸。

統一部將促成離散家族重聚等人道議題列為重啟對話後的優先解決事項。1950年代爆發的韓戰使大量家庭分散兩地，分居南、北韓的人民也無法互通訊息，兩韓雖在1985年同意舉行家族重聚活動，但因兩韓局勢變動無法順利進行，根據統一部統計，申請參加重聚計畫的離散家族人員，去年又有3674人在無法與家人再會的狀況下離世。

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在改善北韓人權狀況上，統一部將為成立專責機構北韓人權財團，強化與國會合作，並投入20億韓元（約新台幣4878萬元）規模預算，支援民間人道活動，成立「北韓人權財團準備委員會」。

尹錫悅也就針對脫北者的支援措施，特別囑咐統一部在「準備統一的過程中，對政策支援多出點力」，他指出，「統一只有在準備好的狀況下才可能實現」，「重要的是讓我國人民及國際社會正確了解北韓的政治、經濟、社會、文化領域，特別是人權狀況」。（編輯：林憬屏）1120127