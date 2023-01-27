彭博：日本荷蘭擬跟進美國 限制半導體製造設備銷中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）報導，日本與荷蘭很快就會同意跟進美國，對中國祭出半導體製造設備外銷限制。報導引述知情人士說法稱，相關國家談判最快今天就有結果。

根據報導，荷蘭當局將限制半導體製造設備供應商艾司摩爾（ASML）向中國銷售用於製造特定類型先進製程晶片的機器，日本當局也將對尼康公司（Nikon Corp.）祭出類似限制。

消息人士告訴路透社，荷蘭與美國的代表今天將在華府會晤，兩國官員可能在1月底前敲定協議。

若促使荷蘭與日本對中國採取更嚴格的出口管制措施，將會是美國總統拜登（Joe Biden）政府在外交領域的重大勝利。拜登政府為了減緩中國的科技與軍事發展，2022年10月宣布廣泛措施，限制北京取得美國的晶片製造技術。

但美國企業可能因此面臨競爭劣勢，除非日本或荷蘭也加入限制行列。

日本經濟產業大臣西村康稔今天告訴媒體記者：「我們一直以來都在和美國及其他國家討論出口管制制度。」

他表示：「任何相關措施的實施，將符合我國的『外匯及外國貿易法』及透過國際合作。」此外拒絕透露更多細節。

一名知悉討論情形的消息人士告訴路透社，荷蘭官員強調，新的管制措施是為了化解國家安全疑慮，而非有利於美國的晶片相關企業。（譯者：張茗喧/核稿：張正芊）1120127