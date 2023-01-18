商議對中國晶片出口管制 美日領袖會談具建設性

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）今天指出，美國總統拜登和日本首相岸田文雄上週就對中國實施半導體出口管制，進行了「相當具建設性」的談話。

路透社報導，拜登政府去年10月公布一套全面性出口管制，包括嚴格限制中國取得美國晶片製造技術，以作為減緩北京科技與軍事進展的部分手段。

日本的東京威力科創（Tokyo Electron Ltd）及荷蘭的艾司摩爾控股公司（ASML Holding NV）也是晶片製造設備的重要廠商，但美國尚未說服主要盟國實施類似的設備限制。

康貝爾在一次智庫活動中指出，拜登13日在華盛頓與岸田文雄會談時提出這個議題，兩位領袖在憂心中國引起的安全威脅下，盛讚美日長期盟友關係。

康貝爾在戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）活動中說：「我覺得可以這麼說，當拜登總統向岸田首相提出這個議題時，岸田說他會仔細研究且會適當地回應。」

「我認為我們感到滿意，相信這次商議很具有建設性。」

日本駐美國大使富田浩司（Tomita Koji）也在相同活動中指出，這是一個複雜的議題，需要產業界相互協調，不過日本和美國預期未來數週會有所進展。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）今天前往白宮訪問，預料也將與拜登討論出口政策。

白宮聲明指出，兩人「討論了穩固的供應鏈與關鍵技術對我們的國家安全和經濟繁榮的重要性」。

歐盟（EU）成員國荷蘭的貿易首長上週末指出，他們不會草率接受美國限制向中國出口晶片製造技術的新措施，且正在與歐洲和亞洲盟國協商。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1120118