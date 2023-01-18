美限制晶片出口中國 荷蘭科技業促歐盟表明立場

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（中央社阿姆斯特丹17日綜合外電報導）荷蘭科技產業組織FME今天呼籲歐盟執委會草擬立場聲明，闡明是否以及如何限制向中國出口電腦晶片技術，稱歐洲需要採取「更加統一且有力的行動」。

路透社報導，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）已抵達華府並將會見美國總統拜登，兩位領導人預計將針對華府去年10月發布的出口管制措施進行討論。拜登政府去年10月祭出新規範，意在限制中國晶片製造業發展，以期減緩中國科技與軍事上的進展。

呂特今天說，針對美國期望實施的出口管制，雙方磋商行動正逐步取得進展。他接受荷蘭電視節目Nieuwsuur訪問時說：「我覺得在循序漸進下，我們將能達到良好的合作成果。」

關鍵半導體設備製造商艾司摩爾控股公司（ASML Holding NV）總部在荷蘭，2021年對中國客戶的銷售額占整體15%，相當於20億歐元（約新台幣666億元），荷蘭政府如果採行美國出口新規，艾司摩爾對中的銷售必會受到影響。

呂特說，重要的是西方國家絕不能喪失先進半導體科技的領導地位，先進晶片也不能被「大家不樂見事發的諸國」用在軍事用途上。

但他也警告，較單純技術的全球供應鏈不應受到出口限制干擾。他說：「這不僅影響一個國家。我們不只與美國談，我們在與許多夥伴協商。」

荷蘭科技產業組織FME主席亨拉爾（Theo Henrar）說：「地緣政治緊張的時候…國家與歐洲的戰略自主變得十分重要。」

「如果歐洲聯盟（EU）採取更加統一且有力的行動，荷蘭將受益。」

包括比利時總理在內的一些歐洲政治人物，都曾質疑是否應讓荷蘭獨自與美國協商晶片政策，但呂特13日否認在這件事上承受到華府壓力。

荷蘭貿易部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）15日表示，荷蘭和美國一樣，擔心過度依賴亞洲晶片、擔心晶片可能用於軍事。但是她說，荷蘭不會草率跟進美國制定的新限制。

FME代表2200家荷蘭科技企業的利益，包括艾司摩爾以及規模較小的ASM國際（ASM International）。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120118