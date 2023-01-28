柬埔寨台灣媳婦展廚藝 鹽酥雞與牛肉麵飄香金邊

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柬埔寨台灣媳婦蔡昀芳（圖）經營的「小月小吃」位於柬埔寨首都金邊，她將台灣夜市牛排、粽子、煎餃等美食帶到柬國，慰勞不少台灣遊子的思鄉之情，也讓當地民眾可以吃到台灣美食。中央社記者陳家倫金邊攝 112年1月28日

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（中央社記者陳家倫河內28日專電）39歲的蔡昀芳是柬埔寨人，因與在柬工作的台灣先生結婚，一頭栽進台灣美食的世界，並前往高雄研習，立志返鄉開餐廳，並將鹽酥雞、牛肉麵等20多道台灣料理帶到首都金邊。

蔡昀芳是柬埔寨柴楨省人，10多年前與自台灣赴柬工作的謝志賢結婚，也展開了與台灣美食的不解之緣。蔡昀芳向中央社表示，一開始純粹是為了滿足先生的胃，漸漸地愈來愈多人鼓勵她出來開店。

蔡昀芳說，2014年曾參加中華民國僑務委員會開設的「台灣小吃製作班」到高雄受訓半個月。有別於抱著觀摩、聯誼的心態前往，她當時告訴自己：「我這一趟來學，就是要回柬埔寨開店。」

儘管蔡昀芳當時看不懂中文，只能簡單地聽與說，但由於學習動機強烈，不僅克服語言問題，料理工序也不馬虎。她舉例，炸排骨要軟Q一定要先幫排骨「按摩」一小時，「其他人按10分鐘就去炸，我堅持按到一小時」。

前往台灣「取經」後，蔡昀芳返回柬埔寨與婆婆繼續切磋討論台灣小吃精髓，並在網路觀看教學影片，廚藝自此一路精進。每逢台灣朋友來家裡作客，她總不吝露一手，大夥愈吃愈上癮，不斷鼓勵她開店。

蔡昀芳經營的「小月小吃」位於柬埔寨首都金邊，目前菜單共有20多道料理，包括煎餃、牛肉麵、夜市牛排、粽子、榨菜肉絲麵、炸蚵仔酥、鹽酥雞、爌肉飯、排骨飯等，道道都有蔡昀芳的獨門配方。

刑事局指派任務型聯絡官詹利澤去年9月曾前往柬埔寨出差，負責救援落入「打工陷阱」的台灣民眾。他在柬國出差期間經常造訪「小月小吃」，最愛吃的就是蔡昀芳料理的夜市牛排，總能讓他在忙碌公務中獲得慰藉。

蔡昀芳表示，台灣的夜市牛排一定要用鐵板盛裝，再配上油麵、淋上醬汁、打顆蛋，且黑胡椒醬與洋蔥醬一定要當天現做才會香氣逼人。另外，為了讓客人有回到台灣夜市的感覺，只要點牛排，紅茶就能免費喝到飽。（編輯：陳惠珍）1120128

柬埔寨民眾對於台灣美食很好奇，常會到蔡昀芳的「小月小吃」嚐鮮，圖為當地消費者正在用餐，餐廳牆上掛著炸雞腿飯、滷味拼盤等台灣美食照片。中央社記者陳家倫金邊攝 112年1月28日