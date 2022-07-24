台銀行經理換跑道開飯店 台式肉燥飯爆香越南河靜

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越南台商陳榮進年過50開始創業，從銀行分行經理花了10年時間華麗轉身為飯店董事長，在越南中部河靜省開了第一家由台灣人經營的4星級飯店。圖為陳榮進正在盛裝肉燥飯宴請台灣來的客人。中央社記者陳家倫河靜攝 111年7月24日

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（中央社記者陳家倫河內24日專電）越南河靜省今年4月開了一家4星級飯店，經營者是62歲來自台灣的陳榮進。他在越南工作25年，從銀行分行經理華麗轉身為飯店董事長，要讓「台灣味」飄香越南中北部。

河靜省（Ha Tinh）位於越南中部沿海，氣候條件惡劣，冬天濕寒多雨，夏天颳焚風，體感溫度動輒攝氏45度以上，秋天易招颱風侵襲。但陳榮進毅然「挺進艱困區」，開了當地首家由台灣人經營的4星級飯店。

陳榮進1998年與越南結緣，當時被公司派到胡志明市，頂著銀行分行經理頭銜，在台商圈非常活耀，曾任越南台灣商會聯合總會（越總）秘書長與胡志明市台商會副會長。

2011年，年過半百的陳榮進決定來個「人生大轉彎」，即使再兩年就可從銀行退休，但他毅然辭職，隻身前往河靜省創業。他受訪時表示：「很多人會想說先撐完兩年，但對我來說，兩年一過有些機會就沒了！」

儘管知道把握機會要及時，但陳榮進抵達河靜省第一個星期哭了好幾次。他回憶，當時是冬天，每天都陰雨綿綿，濕氣重到住處的地板像在滲水，還要驅趕老鼠，生活環境宛如50、60年前的台灣。

除了氣候不適應，陳榮進過去都在胡志明市工作，揮別既有的人脈與社會資源來到越南中部，加上河靜省也非台灣企業投資重鎮，等於將自己從舒適圈連根拔起，從銀行分行經理再到飯店董事長，角色切換花了10年時間。

陳榮進表示，2011年抵達河靜省後他輾轉換了幾次工作，直到2018年與合夥人共同拿下一項開發標案，並著手將標案中現有的飯店改造，2021年第4季新的飯店開始試營運，今年4月初正式開幕。

藍江飯店位於越南河靜省，距離榮市機場僅20分鐘車程，平日有不少商務客，假日則有許多越南的國旅客人入住。圖為藍江飯店外觀。中央社記者陳家倫河靜攝 111年7月24日

選擇前往人生地不熟的河靜省，陳榮進自有一番追求。他說，如果繼續留在胡志明市，就好像戲演完還不願下台，「我想知道沒了銀行分行經理、副會長、秘書長的角色光環之後，我還剩下什麼？」

他表示，即使在胡志明市工作期間看似擁有很多資源，但自己一直都有危機意識並保持清醒，「選擇急流勇退，因為不想體會人情冷暖」。卸下西裝、領帶，為了演出「新角色」，他換上了牛仔褲在漫天風沙中工作。

作為河靜省首家台灣人經營的4星級飯店，陳榮進的藍江飯店外高懸中華民國國旗；與此同時，他也積極想將台灣元素引進，未料市場的接受度與當地服務業的用工素質讓心中的藍圖面臨考驗。

他舉例，很想把家鄉宜蘭的櫻桃鴨帶到河靜省來，但對當地民眾來說，外面賣的烤鴨頂多10多萬越南盾（新台幣約130元），而今到飯店來品嘗沒聽過的櫻桃鴨卻要付上60萬，消費者心裡會很矛盾。

河靜省的經濟在越南排名中後段，招聘合適的服務業人才對陳榮進來說也是一道難題。他觀察，服務人員的想法大多只是把事情完成而非做到最好，距離他所期許的主動、積極，還有一段距離要努力。

自認是完美主義者的陳榮進希望服務生在上餐點時還可以順便向客人介紹，當消費者桌上的啤酒、咖啡快喝完時，能主動走過去問「要不要續杯？」但實際運作上，服務生常要等到客人反應才會動作。

經營飯店半年多，陳榮進坦言一切都還在磨合，幸運的是越南去年10月下旬起將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫思維轉為「與病毒共存」，今年暑假搭著國旅出遊潮，飯店在6月已經損益兩平。

藍江飯店距離榮市（Vinh）機場僅20分鐘車程，平日客源主要是越南與外國的商務客，假日則以越南國旅客群為主，並有少量外國背包客。每當有台灣人入住飯店時，陳榮進會端出私房料理肉燥飯來宴請鄉親。

藍江飯店董事長陳榮進來自宜蘭縣三星鄉，他在越南河靜省開了首家由台灣人經營的4星級飯店，積極想引進台灣美食。肉燥飯是他的私房菜，通常只招待台灣旅客，但也有越南人對此感到好奇。中央社記者陳家倫河靜攝 111年7月24日

陳榮進至今仍努力要讓「台灣味」飄香河靜，他說，肉燥飯原本是請台灣旅客吃的，漸漸影響了越南人；此外，他在傳統的越南菜餚中加入台灣香腸，也開始獲得市場接受。

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他觀察到，河靜省的伴手禮市場似乎只有花生糖，趁勢推出鳳梨酥、蛋黃酥、月餅等台式糕點，讓當地公司行號在送禮時有了更多選擇。

中年創業花10年終於一圓美夢，陳榮進轉眼步入60多歲階段。他笑說，10年真的有點久，若能1、2年就成功當然更好，但他自認無悔、凡走過必留下痕跡，至少再度粉墨登場已不再為他人作嫁，「這一切很值得！」（編輯：郭中翰／韋樞）1110724