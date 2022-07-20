更多編輯台推薦新聞：
羽生結弦：平昌冬奧2連霸後 就曾考慮退役
運動

羽生結弦：平昌冬奧2連霸後 就曾考慮退役

書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考
文化

書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶
運動

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

越南旅遊潮噴發 國內航線6月載客較疫前增4成

2022/7/20 22:58（7/20 23:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
6月是越南的國旅旺季，官方統計顯示，2022年6月國內航線單月載客達500萬人次、較2019年COVID-19疫情爆發前同期成長38.8%。圖為越南旅客在購買檀香念珠。中央社記者陳家倫慶和省攝 111年7月20日
6月是越南的國旅旺季，官方統計顯示，2022年6月國內航線單月載客達500萬人次、較2019年COVID-19疫情爆發前同期成長38.8%。圖為越南旅客在購買檀香念珠。中央社記者陳家倫慶和省攝 111年7月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內20日專電）越南6月進入暑假國旅旺季，官方數據顯示，今年6月國內航線單月載客達500萬人次，較2019年疫情前同期成長近4成。但受各國防疫管制的影響，國際航線市場仍疲軟。

越通社（VNA）報導，越南航空局（CAAV）指出，今年上半年航空業共運載超過2000萬旅客人次，年增74.2%，已達2019年上半年載客人次的6成；其中國內線載客人次達2080萬、年增58.4%，較2019年同期成長12%。

越南航空局副局長丁越山（Dinh Viet Son）指出，國內市場自2022年4月開始復甦，5月再度成長，6月則是業績大噴發。

具體來看，越南國內線今年6月載客達500萬人次、月增20.9%，較2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的6月旺季成長38.8%。所有越籍航空公司國內線6月的載客率介於85%至87%。

國際航空市場方面，越南航空局表示，目前有30家國際航空公司與4家越籍航空公司合計經營通往21個國家與地區共96條國際航線。

越南官方數據顯示，今年上半年國際航班共計載客約100萬人次、年增1351.5%，但與2019年同期相較仍大幅下滑88.3%。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

越南航空局一名主管表示，國際航空市場正逐步復甦，但力道微弱，因為東北亞的國家與地區仍有防疫管制。然而市場另一積極的訊號是，中國政府正逐步為航空客運打開國門，越南航空初步規劃每周將營運兩航班往來中國。

越南航空局表示，今年上半年貨運市場總載貨量達到65萬1000噸、年增6.8%，與2019年相較成長了7%；其中國內貨運市場占14萬6900噸、年增3.6%，較2019年下滑29%。（編輯：韋樞）1110720

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族