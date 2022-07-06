比手畫腳享清淨 越南的「不語」咖啡店

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（中央社記者陳家倫河內6日專電）喝咖啡是越南的「國民日常」，但用手語點咖啡的體驗則大不同。范越淮為了讓聽障者有更多工作機會，從車縫廠老闆跨界挑戰開咖啡店，在針線起落拆縫、糖奶調和間追求精緻無缺。

「喝咖啡、聊是非」是越南最稀鬆平常的人文風景，但位於河內市的金越（KymViet）咖啡店內卻悄然無聲，消費者取餐沒說謝謝，而是用手指摸摸下巴接著將手掌攤平向外推，服務生則將右手掌放在左胸前回禮，過程全靠手語。

一手催生金越咖啡店的靈魂人物是50歲的范越淮（Pham Viet Hoai），7歲那年一場意外讓范越淮的雙腳失去行走能力，這項在外界眼中的不完美，卻讓他在創業時有了與別人不一樣的眼界與思考。

根據越南勞動榮軍與社會部的統計，越南聽障族群共有250萬人，范越淮接受中央社訪問時表示，只要為這一族群創造合適的職缺，將可為市場注入充沛的勞動力，且也可以減輕家庭、社會的負擔。

范越淮2013年在越南首都河內市開設車縫廠，開始聘僱聽障者擔任裁縫師，為了擴大聽障族群的工作領域與類別，2019年起又陸續在河內市開了3家咖啡店，讓聽障人士投身服務業，當起調飲師、送餐。

其中位於河內市中文路（Trung Van）的咖啡店就開在車縫廠的旁邊，范越淮結合「前店後廠」概念在咖啡店一隅另闢展示空間及用自家車縫製品妝點咖啡店門面，讓客人邊喝咖啡邊欣賞自家生產的手提包、布玩偶、面紙套等。

咖啡店內販售的車縫製品掛著吊牌寫著「雖然我們是身心障礙者，但絕不會生產出有缺陷的產品」。范越淮觀察，很多人會懷疑聽障者的工作能力，但這一族群在工作時往往更為專注，效率與成果不比一般人差。

為了便利消費者點餐，范越淮還在咖啡店的櫃檯上放著寫有「我要外帶」、「結帳」、「我需要幫忙」、「點餐」的字卡，字卡背面則是相對應的手語圖示，讓客人可嘗試用手語和服務生溝通；此外，每項飲品也都有印有手語的示範教學。

32歲的武玉梅（Vu Ngoc Mai）在金越咖啡店工作兩年，她希望消費者是因為喜愛產品而非為了憐憫身心障礙者而埋單。被錄取之後，她還前往五星級飯店受訓3個月，「老師講的話很長，我拚命做筆記。」

她說，工作中挫折常與收穫相伴，一開始她也覺得自己調的飲料不好喝，只能想辦法改進，有時客人無法順利點餐，她就要改用客人能懂的方式讓對方明白。武玉梅從生手蛻變為專家，現還肩負訓練新進調飲師的任務。

范越淮的咖啡店與車縫廠撐過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近3年考驗後，終於盼來景氣春燕，由於具公益性質，寒暑假常有營隊到訪，讓金越咖啡店不僅是放鬆品咖啡的去處，也是中、小學生了解聽障族群的互動教室。

營隊輔導員阮黃日玲（Nguyen Hoang Nhat Linh）表示，金越咖啡店空間設計舒適，到處都有手語教學圖示和字卡，是個對聽障人士很友善的空間，她嘗試用手語點餐感覺並不困難，重點是飲料也很好喝，會找朋友再訪。

前來選購布包的消費者阮青玄（Nguyen Thanh Huyen）表示，自己是手工藝品的愛好者且長期關注社會企業，她肯定范越淮的人道主義精神，將咖啡店與車縫廠結合的模式令人印象深刻。

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范越淮指出，目前車縫廠加咖啡店共有30名聽障員工，盼未來能再展店3、4家，為聽障者創造更多就業機會，並將「前店後廠」模式推廣至觀光省分，如此一來就能接待團客，讓消費者可以參觀、採購產品。

儘管越南民眾普遍能對身心障礙者抱持同理心，但范越淮希望超越這項認知，呼籲越南社會能以另一角度正視身心障礙族群，「他們不是需要保護或可憐的對象，而是可以為社會貢獻自我價值，我們已經證明了這一點。」（編輯：韋樞）1110706

范越淮的咖啡店與車縫廠目前共聘僱了30名聽障者，店家貼心為每一道飲品都做手語圖示，讓消費者可以嘗試用手語點餐。中央社記者陳家倫河內攝 111年7月6日

金越咖啡店創辦人范越淮7歲發生意外後便不良於行，他自2013年起陸續開設車縫廠與咖啡店並聘僱聽障者，盼為身心障礙族群創造更多工作機會。中央社記者陳家倫河內攝 111年7月6日

「雖然我們是身心障礙者，但絕不會生產出有缺陷的產品」，范越淮認為，聽障者在工作時往往更為專注，效率與成果不比一般人差。圖為金越咖啡店內展示的車縫製品。中央社記者陳家倫河內攝 111年7月6日