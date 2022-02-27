特派專欄 從台灣嫁到土耳其 陳俞均開餐廳用廚藝扮文化使者[影]

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Jün Taiwanese Kitchen（暫譯「均台灣廚房」）負責人涂瑟法（前右）、陳俞均（前左）夫婦7日受訪時表示，希望用美食把台灣介紹給土耳其人。中央社記者何宏儒伊茲米爾攝 111年2月27日

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中央社駐安卡拉特派員何宏儒/2月27日

台土聯姻年輕夫妻在土耳其開了全境唯一以台灣為名的餐廳，打拚兩年在風氣自由的第3大城伊茲米爾站穩腳步。出身台中的闆娘陳俞均用廚藝讓「土人」認識、喜愛台灣。

「佛跳牆、紅燒獅子頭、滷牛腱、蔥油雞、醉蝦、蘿蔔糕、米糕、年糕、鳳梨酥。」在台灣，這麼一組經典年菜只要提早預訂，唾手可得。但是在8000公里外的土耳其，這桌好料卻不是花錢就買得到。尤其想吃道地台灣味的話，更是絕無僅有。

自己做不就得了？

話可不是這麼說。就拿費工菜佛跳牆為例，它的料理手法—乾貨提早用水發，有的食材須小火慢炸，再將發好和炸好的材料在甕中層層堆疊，蒸個數小時—光用想的就會讓許多煮夫煮婦打消自己動手的念頭。

「廚藝是一回事。」住在安卡拉一位台灣人說：「在土耳其，光備齊食材就有夠困難，做不出來是非戰之罪。」

儘管如此，懷念台灣味的許多家庭虎年除夕夜還是在土耳其吃到整桌經典年菜。

用一袋袋真空包把道地台灣味在土耳其宅配到府的人是陳俞均。這位來自台中的「土媳」（土耳其媳婦）是西部愛琴海岸伊茲米爾（Izmir）Jün Taiwanese Kitchen（暫譯「均台灣廚房」）闆娘。開張兩年的餐廳虎年春節前夕首度推出手工年菜預購，初試啼聲一鳴驚人。

陳俞均說：「多虧台灣鄉親熱情捧場，虎年年菜賣得虎虎生風。」戴著口罩的她說這話時看不出臉部表情，微瞇的雙眼透露著喜形於色。

2019年底開張的均台灣廚房是土耳其第一家、唯一以台灣為名的餐廳，目前別無分店。座落距湛藍伊茲米爾灣（Bay of Izmir）不遠處的城巿行政、藝術、文化和商業中心康納克區（Konak），這家餐廳吸引許多日本、中國客人專程打牙祭。

兩位土耳其年輕人6日在Jün Taiwanese Kitchen（暫譯「均台灣廚房」）用餐。它是土耳其唯一以台灣為名的餐廳，開張兩年多，頗受當地「土人」歡迎。中央社記者何宏儒伊茲米爾攝 111年2月27日

那麼，土耳其人對台灣菜反應如何？

陳俞均表示，「土人」對外國料理接受度其實不高。儘管如此，均台灣廚房仍吸引了一批「土常客」。她說：「我們台灣菜能夠被他們接受、被他們喜歡，這是比賺不賺錢都更有成就感的事情。」

拿下口罩受訪時，陳俞均姣好而且依然青澀的臉龐令人眼睛一亮，難以想像才27歲的她，何以能在兩、三年內搞定婚姻、事業和人生目標，而且是在遙遠異域土耳其。留著俐落短髮的她有什麼過人的膽識與果敢？

「感覺跟這個人可以相處，那就夠了，其實沒有考慮太多。」陳俞均說：「跟家人說要和土耳其人結婚時，他們也很淡定。我媽說，不開心的話，回來就好了。」排行老么的她，決定人生大事倒是頗有大姐風範。

22歲那年，陳俞均開始在網路平台上擔任英語家教，8000公里外的涂瑟法（Sefa Turk Yilmaz）是其中一位學生。半年後老師旅遊土耳其，學生擔任導遊，就這麼開啟了她的「土耳其人生旅程」。

影片來源：中央社

故事發展跟讀者可以想像的一樣。倒是有件事值得特別一提。

當年剛遠嫁土耳其的她立志很快學會土語、外出工作，為剛成立的異國婚姻家庭打拚。涂瑟法認為這個任務對於剛到不久的「土媳」而言難度太高，心疼老婆的他於是對她說：「不如我們一起創業吧。」

均台灣廚房就此誕生。

當時才30出頭歲的涂瑟法毅然辭去金屬加工業產品經理職務，以門外漢之姿從傳統產業一頭栽進餐飲業。

陳俞均告訴中央社記者：「他蠻溫柔的，只是動作有點慢。餐廳忙起來的時候，動作太慢就會跟不上。」她坦言，這時候，老闆就等著挨闆娘罵。

她笑著說：「有時候訂單擺了好幾張，他只是盯著卻不知所措，我就會對他說『你現在到底在幹什麼』？」

坐在闆娘身旁的涂瑟法說：「開餐廳是我們兩個人的主意，兩年來邊做邊調整。隨著菜單日益多元，雖然越來越忙碌，但創業過程不就該如此？我們苦、樂在其中。」

2月的伊茲米爾已擺脫嚴寒。週日晚間來到均台灣廚房，相對狹窄的室外吸菸區坐了約10位客人。走進餐廳，牆上掛著醒目台灣地圖和辨識度高的台北101遠眺照片，挑高店面寬敞空間裡顯然因為防疫而只擺放約10張桌子，其中8成已占位。客人有的在等餐，有的正在大快朵頤。

半開放式廚房裡，一身黑制服的工作人員正在各自洗、切、煮、炒忙碌著。寬敞做餐區裡即使塞了約10個人也不忙亂。披著伊斯蘭頭巾的大姐坐在旁邊小桌前包水餃。只見她放餡後對餃皮又抓、又塞、又折，然後在邊緣處掐出皺褶。不一會兒，飽滿紮實的餃子已在大方盤上排排站好。這是最受歡迎的餐廳招牌之一。

Jün Taiwanese Kitchen（暫譯「均台灣廚房」）老闆涂瑟法（圖）與台灣妻子共創事業。他7日受訪時秀廚藝，輕鬆揮灑熟練技巧，端出招牌菜宮保雞丁。中央社記者何宏儒伊茲米爾攝 111年2月27日

「宮保雞丁、糖醋雞、紅油炒手、餃子最受歡迎。」闆娘說：「我們現在一天至少賣300顆餃子，土人很喜歡這種脆脆的口感，其中原味（牛肉餡）最受歡迎。雖然每天包，還是經常賣光。」由於需求量大，員工現在都被她調教出能夠包一手漂亮餃子的功夫。

新嫁娘時期的陳俞均無法適應土耳其料理，當地亞洲餐廳又「不對味」，她索性自己來，從煮婦直接升級為主廚。原本無心插柳，現在真的做出了成績。

「我最詫異的是有一次在亞洲餐廳吃宮保雞丁，端上來的卻是湯湯水水的雞肉，我才萌生自己做做看的念頭。」她說：「我們先從小店面試水溫，結果做得還不錯，一年後就換到現在這間更大店面。這區是所有元老級亞洲餐廳林立的一級戰區，現在約有十來間（亞洲餐廳）。」

台灣廚房會針對「土人」而稍微調整口味嗎？

闆娘說：「沒有，我蠻堅持的。我這麼想，如果這菜不正統，那就乾脆不要賣了。所以定菜單的時候，我們如果覺得某道菜土人可能不會喜歡，那就不賣。」

個性憨直的涂瑟法婚後越來越「台」。他喜歡喝餐廳裡的台式泡沫奶茶，並且儼然把自己當成「文化使者」。他說：「老婆是台灣人，我當然要幫助她推廣，把台灣介紹給土耳其人。」

回顧「一切發生得好快的」過去5年時光，他想起了「甜甜的、鹹鹹的、辣辣的、酸酸的」宮保雞丁。

「辣中有甜、甜中有辣。」涂瑟法說：「舌尖先感覺微麻、淺辣，一股甜意和酸味接著衝擊味蕾。雞肉鮮嫩爽口、花生香脆有勁。這一味我可以每天吃，再過幾十年也不會膩。」（編輯：周永捷/郭中翰）1110227