港警拘捕國安法通緝者郭鳳儀家人 疑涉處理資產

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（中央社記者張謙香港2日電）香港警方國家安全處近日拘捕兩名男子，指兩人涉嫌處理國安法潛逃者郭鳳儀的資產。據報導，被捕者為郭鳳儀68歲的父親和35歲的兄長。

警方公布，國安處日前在九龍將軍澳採取拘捕行動，指他們涉嫌違反維護國家安全條例和刑事罪行條例，具體罪行是「企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者或由有關潛逃者擁有或控制的資金或其他財務資產或經濟資源」。

據公布，被捕男子涉嫌協助郭鳳儀更改保險單內容，以及企圖提取相關保險單結餘。

警方表示，被捕68歲男子下午將在西九龍裁判法院出庭，另一名被捕男子則獲准保釋候查。

郭鳳儀生於香港，早年在港讀書，高二轉到挪威留學，其後再到美國紐約大學就讀新聞與哲學。

2019年香港爆發「反送中」運動，郭鳳儀曾發起「全球登報眾籌計畫」，並參與匿名網路聯絡及活動。她之後前往美國居住。

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2021年9月至2022年2月期間，郭鳳儀曾以「香港民主委員會」要員身分在外國出席會議及活動，並會唔外國政客及政府官員，請求對中華人民共和國及香港特別行政區進行「制裁」、封鎖及採取其他行動。

2024年12月24日，保安局根據維護國家安全條例通緝郭鳳儀，指她是「指明危害國家安全罪行的潛逃者」。（編輯：周慧盈）1140502