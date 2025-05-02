嘉義攜手吳鳳科大辦博覽會 助高中職生探索職涯

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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）嘉義縣政府與吳鳳科技大學今天合作舉辦嘉義縣高中職職涯博覽會，逾600名學生參加探索自我發展潛力，現場提供無人機操控技能模擬訓練，引發學生高度興趣爭相體驗。

嘉義縣高中職職涯博覽會今天在東石高中登場，現場設有職涯測驗區、技職VR（虛擬實境）體驗區、職涯諮詢區、技能實作體驗區及企業諮詢區，還結合國立高雄科技大學設計「技職萌寵培育家」測驗，以培育家闖關冒險故事出發，透過不同關卡循序帶領學生職涯探索。

受邀出席的中正大學在技能實作體驗區設置無人機操控模擬訓練攤位，相當受到歡迎，不論男、女學生都被吸引，學習如何運用搖控器操控螢幕中的無人機。學生們說，就如同打電動一樣有趣。

吳鳳科大研究發展處研發長顏思偉接受中央社記者訪問指出，現場用科學的方法建議學生未來適合做什麼工作，與以往不同的還設有實作體驗，包括無人機操控模擬訓練、美容美體技能指甲彩繪體驗等，參與活動的企業也提供工作機會，可直接投履歷。

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東石高中校長蔡吉郎表示，職涯博覽會讓學生瞭解自己的興趣與就業環境需求何種人才，讓學習有目標，不迷失方面。

嘉義縣勞工暨青年發展處長陳奕翰說明，除了這次設攤的企業外，嘉義縣還有許多優質企業及工作機會，都可以在1111人力銀行的「嘉義縣產業徵才專區」找到，歡迎青年學子找工作時多加利用。（編輯：戴光育）1140502