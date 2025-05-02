稽查食物販賣機次數少遭疑漏洞 北市將積極查核

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（中央社記者劉建邦台北2日電）議員指新型自動販賣機快速成長，但北市府稽查賣食品的自動販賣機次數少，恐釀漏洞。北市衛生局今天表示，已要求業者定期回報機台地點、販售食品類型等資訊，將積極查核。

民進黨台北市議員何孟樺透過群組發布訊息指出，新型食品自動販賣機如雨後春筍般成長，但北市衛生局稽查食品自動販賣機次數，2023年40次共462台販賣機；去年26次共337台販賣機，合計66次799個機台。

她指出，衛生局稽查66次但針對賣食品自動販賣機僅6次，其餘都是以食品當夾取物的夾娃娃機台。設置食品自動販賣機除要遵守食品安全衛生管理法、食品良好衛生規範準則，並遵守自動販賣機販售食品標示規定。

何孟樺說，北市衛生局稽查次數與設置機台數的差距大，是因僅被動收案，未掌握食品自動販賣機點位及經營廠商。衛生局應與其他市府單位合作，當業者商業登記時就要求提供說明，並主動輔導廠商，建立納管清單與定期稽查，才能確保食安。

對此，衛生局回應，稽查各類食品自動販賣機（如包裝、散裝、冷藏、常溫、熱藏等類型），皆依食品安全衛生管理法訂定自動販賣機販售食品標示規定，查核機台外部是否明顯標示販賣業者資訊，及內部陳列食品標示資訊是否完整，與機台設施清潔、保存溫度等衛生項目和是否陳列逾期食品。

衛生局指出，已有實地稽查與記錄不同型態食品自動販賣機，同時透過民眾陳情與跨局處合作掌握動態，若確認違反標示及相關衛生規定，會依法開罰。

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衛生局表示，已主動要求自動販賣機業者定期回報機台設置地點、販售食品類型等資訊，並輔導業者遵守食品衛生及標示相關規定。

衛生局指出，將持續滾動式盤點自動販賣機設置地點，同時與相關局處合作掌握業者資訊，並依風險程度調整查核頻率，確保販售食品的品質與衛生。（編輯：張銘坤）1140502