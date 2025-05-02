紀錄片影展巡迴金門 戰爭、醫療主題盼開啟討論

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（中央社記者吳玟嶸金門2日電）台灣國際紀錄片影展將巡迴至金門放映，在地合作團隊「村復號」成員王苓說，放映及映後分享主題包括戰爭、偏鄉醫療、離島海洋經驗、日本離島移居等，盼透過實體活動開啟討論。

國家電影及視聽文化中心主辦台灣國際紀錄片影展（TIDF），今年巡迴至金門、馬祖、澎湖等離島，與當地店家或團體合作放映；TIDF與金門合作店家、地方創生團隊「村復號」，將自5月10日起在歐厝莿桐洋樓寫真播放「流離島影」系列紀錄片，及其他TIDF精選影片等，映後也邀請相關議題講者出席交流。

王苓今天接受中央社記者採訪表示，此次挑選紀錄片都與金門在地議題連結，如「基輔穹頂下的玫瑰」講述烏俄戰爭前，烏克蘭樂團如何透過藝術回應當時動盪政局，映後邀請烏克蘭自由民主聯盟的Mariia Makarovych參與，「Mariia烏東的家鄉Bakhmut在烏俄戰爭中被炸毀，這個經驗很能夠對照金門過去的戰地歷史。」

在金門除了談戰爭議題，王苓說，許多人認為金門醫療資源不足，所以挑選緬甸醫師翁明拍攝的「我的診所」，是記錄他自身在醫療資源有限的小鄉村看診、治病日常，映後則邀請已在金門從醫逾10年的金門醫院醫師王劭瑜，分享離島醫療資源與醫療人員的第一線觀察。

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王苓指出，TIDF紀錄片難得來到金門放映，其中「流離島影」系列紀錄片是距今20多年前由螢火蟲映像體企劃，12名導演以台灣離島為主體進行的創作，膠卷經過修復後去年才在TIDF再度公映，「這些影片能回到當初拍攝的離島播放深具意義。」她舉例，系列紀錄片中記錄歐厝軍人日常生活的「03:04」，拍攝地點就是這次放映場地歐厝莿桐洋樓寫真的前身。

王苓說，近年網路討論議題環境越來越對立，盼能透過影展作為媒介，讓關心議題者能有機會面對面交流；此次有5個放映場次，講者來自金門、澎湖、馬祖、台灣及烏克蘭，影展相關資訊可至村復號臉書（Facebook）或報名表單查詢（https://forms.gle/uRT7yVNtqQG9hdvR7）。（編輯：張銘坤）1140502