全大運閉幕 7人次破全國紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台南2日電）114年全國大專校院運動會今天在長榮大學舉辦閉幕典禮，今年共有6項、7人次破全國紀錄，其中「台灣蝶王」王冠閎在50公尺蝶式游出24秒16，成為今年唯一非舉重項目改寫全國紀錄的選手。

正修科大洪梓瑜這次在舉重公開女子組45公斤級，以總和166公斤打破全國紀錄，而這項紀錄很快就被同場台北市立大學黃宜甄改寫，黃宜甄以抓舉75公斤、挺舉95公斤、總和170公斤，一口氣打破3項全國紀錄。

至於備戰亞洲舉重錦標賽的台灣師範大學陳玟卉，這次在舉重公開女子組76公斤級摘金，挺舉以138公斤、總和243公斤雙雙改寫全國紀錄，也為後續出征亞錦賽增添信心。

今年僅2個競賽項目出現全國紀錄，除了舉重外，另一個就是游泳，台師大王冠閎首度參加公開男子組50公尺蝶式，就游出破全國紀錄24秒16成績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

體育署副署長房瑞文在閉幕典禮致詞時表示，恭賀所有參賽的選手為人生留下珍貴的記憶，期許在全大運擁有佳績的選手，未來繼續在國際賽事上發光發熱。

今年全大運由長榮大學承辦，明年將由中央大學接棒，根據全大運官網統計，今年共37項、65人次破大會紀錄，而北市大學最風光，共獲得83金、63銀、66銅，位列獎牌榜第1。（編輯：陳政偉）1140502