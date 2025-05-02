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114年全大運閉幕 交棒中央大學相約桃園見

2025/5/2 18:22（5/2 18:41 更新）
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114年全國大專校院運動會2日在台南長榮大學舉辦閉幕典禮，並將會旗交接給中央大學，宣告115年全大運將在桃園舉行。圖為中央大學校長蕭述三（右）在閉幕式中揮舞旗幟。（長榮大學114全大運執行辦公室提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月2日
114年全國大專校院運動會2日在台南長榮大學舉辦閉幕典禮，並將會旗交接給中央大學，宣告115年全大運將在桃園舉行。圖為中央大學校長蕭述三（右）在閉幕式中揮舞旗幟。（長榮大學114全大運執行辦公室提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年5月2日
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（中央社記者張榮祥台南2日電）經過6天賽事，114年全國大專校院運動會今天在私立長榮大學閉幕，本屆賽事共6項7人次破全國紀錄；115年全大運將由國立中央大學承辦，各校運動員相約明年桃園見。

114年全大運今天下午在長榮大學劃下句點，由教育部體育署副署長房瑞文宣布閉幕，長榮大學校長李泳龍將大會會旗交接給中央大學校長蕭述三。

房瑞文說，長榮大學整合資源籌備、營造114年全大運競賽舞台，也讓21種競賽近1萬名選手留下珍貴記憶，未來繼續在國際賽事發光發熱。

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體育署統計，今年全大運賽事共6項7人次破全國紀錄，37項65人次破大會紀錄，共頒出539面金牌。

體育署表示，115年全大運將由中央大學承辦，中大對人文藝術及體育運動發展推動不遺餘力，曾分別於民國77年、107年承辦全大運，籌辦經驗豐富，歡迎全國大專校院優秀選手明年在桃園相會。（編輯：吳素柔）1140502

#中央大學
#全大運
#體育署
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