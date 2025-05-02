坂口健太郎6月寶島會粉絲 難忘麵食期待逛夜市

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）日本藝人坂口健太郎首度舉辦亞洲巡迴見面會，6月6日將空降寶島，期待與粉絲近距離互動，並對台灣麵食相當難忘，還想大逛夜市，歡迎粉絲推薦他好玩好吃的資訊。

被譽為「鹽顏系男神」的坂口健太郎，主演電影「餘命十年」曾在台灣創下新台幣2700萬元亮眼票房，日劇作品也深受台灣粉絲喜愛。

他在2021年曾以日劇「Signal 長期未解決事件搜查班」拿下韓國首爾連續劇大獎的亞洲明星獎，近期以韓劇「愛過之後來臨的」2度獲得「Asia Artist Awards亞洲明星盛典」獎項肯定。

目前坂口健太郎出任大阪2025年世界博覽會KOREA Connected活動的韓國觀光名譽宣傳大使。

為了答謝海外粉絲支持，坂口健太郎宣布將展開 KENTARO SAKAGUCHI ASIA TOUR FAN MEETING 2025巡迴見面會，5月從首爾開跑，預計將走訪馬尼拉、香港、吉隆坡、台北、上海等城市。台北站6月6日將於南港LEGACY TERA登場。

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坂口健太郎透過主辦單位表示：「終於可以見到大家了！讓我們一起度過開心且舒適的時光吧。」

今年2月他因品牌活動曾造訪台灣，透露當時吃到的麵很好吃，想再吃一遍和大逛夜市，並補充：「如果大家有推薦的餐廳、景點、建築或是自然風景，一定要跟我說喔！」見面會門票將於4日上午11時開賣。（編輯：管中維）1140502