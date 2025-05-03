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為抗衡川普 卡尼矢言改革加拿大經濟

2025/5/3 06:08
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（中央社渥太華2日綜合外電報導）加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天矢言，將主導第2次世界大戰結束以來規模最大的經濟轉型，讓加拿大能「挺身抗衡」美國總統川普，他宣布6日訪美與川普會面，商討貿易與安全議題。

法新社報導，卡尼率領自由黨（Liberal Party）在4月28日的大選獲勝，他在競選時聚焦於川普對加拿大經濟與主權構成的威脅。

自由黨沒有贏得掌控國會所需的172個多數席位，但目前確認囊括168席，將處於有利地位來通過立法。

以用詞謹慎著稱的卡尼，在勝選後的首場記者會上語氣堅定地說，他「踏入政壇是為了成就一番大事，而不是謀得一官半職」。

他說：「現在加拿大人賦予我這個權力，讓我迅速帶來重大變革，我將不遺餘力地履行這份信任。」

美國向來是加拿大親密盟友與最大的貿易夥伴。卡尼說，處理加拿大與美國之間的緊張關係是他「當務之急」，並宣布6日將訪問美國與川普會面，商討貿易與安全議題。

他指出，加拿大人選他「是為了挺身抗衡川普」，又說他將「鎖定焦點並帶著決心」採取行動。

卡尼說：「我們的焦點將放在眼前的貿易壓力，以及我們兩個主權國家間更廣泛的經濟與安全關係上。」

但他也警告，不要預期他們首次會面就能冒出象徵突破的「白煙」。

卡尼重申他在整個競選期間的訊息，即他認為這兩個北美鄰國「建立在穩步深化整合基礎上」的舊有關係「已經結束了」。

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他說：「現在的問題是，我們的國家在未來該如何合作。」

他又說，川普「尊重實力」，並解釋這就是為什麼他準備讓加拿大進行大刀闊斧的改革。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1140503

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