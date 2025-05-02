王正棠回歸一軍先發2棒 范國宸腿部不適下二軍

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）中職富邦悍將隊近期遇到傷兵潮，2個星期前才回一軍的范國宸，因為腿部傷勢再度下二軍，不過野手王正棠今天回歸一軍；另外，投手傷兵群江國豪、王尉永等人已接近可以比賽。

悍將今天將王正棠及先發投手魔力藍（Shawn Morimando）拉上一軍，並將蕭憶銘、范國宸下放二軍。

王正棠在開季前受傷勢困擾，今天為本季首度上一軍，與統一獅隊交手的賽事先發打第2棒、擔任指定打擊。他賽前表示，之前在二軍打起來感覺不錯，希望可以回到去年感覺，他也坦言，「在復健時一定會急，但也因為急，導致復健狀況有點反反覆覆。」

近期悍將遇到傷兵潮，之前4月29日二軍更是因為傷兵多達25人而申請延賽，其中投手就有18名傷兵。對此王正棠指出，「投手比較不夠，快回來的還在復健中，導致可以丟的投手比較疲勞，剩下的人要分擔工作量。」

而范國宸才剛在19日回一軍，今天又下二軍，悍將總教練陳金鋒表示，范國宸是因為腿不舒服、接近髖關節的部位，「之前也是撐著在做，出賽沒有那麼適當，對他也有風險，所以決定讓他好好休息。」

其他傷兵狀況，陳金鋒指出，投手江國豪、王尉永、吳世豪、岳少華等人都已經在實戰投打練習（Live BP）階段，這2個星期以內就可能可以開始比賽；陳仕朋也要準備開始比賽，不過每次投完牛棚還是要看身體狀況。

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至於左肩關節拉傷的張育成，陳金鋒指出，至少還要1個星期；張進德則是打擊、守備已經沒問題了，只是跑步對腳的影響比較大，但也有往好的方向在走。

談到現在的傷兵潮，陳金鋒說：「就去做而已，怎麼把每一個人、需要的人排好。」（編輯：吳素柔）1140502