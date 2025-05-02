古林睿煬奪勝請獅隊喝飲料 餅總用球迷角度支持

（中央社記者楊啟芳台北2日電）日職火腿隊「台灣金孫」古林睿煬昨天奪下旅日生涯首勝，延續過往傳統，今天他請統一獅全隊喝飲料，總教練林岳平昨天也有關注子弟兵投球，「會用台灣球迷的想法支持他。」

古林睿煬去年球季結束後透過中職旅外自由球員制度，從統一獅隊轉戰日職北海道日本火腿鬥士隊，昨天他先發7局僅失2分好投，奪下旅日生涯首勝。獅隊總教練林岳平今天透露，古林睿煬過往拿勝投隔天都會請隊友喝飲料，即使到了日本，今天也特別跨海請大家喝飲料。

雖然獅隊昨天也有比賽，不過林岳平指出，開賽前有看古林睿煬先發第1局，「比賽中有得到一些訊息，我們內勤有在關注。」雖然古林睿煬首局就掉2分，不過林岳平提到，第1局剛好對方都有掌握到，但第2局開始策略上有些變化。

林岳平指出，現在是用另一個角度在看古林睿煬投球，而非教練的角度，「等於自己在比賽一樣，希望他可以表現好、有好的結果，最後再見雙殺時我們裡面內勤是在吶喊的，我們也是掛念著他有好表現。」

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古林睿煬昨天表示，很久沒有中職投手輸出到日本，「我的每一步可能都代表著台灣。」對此林岳平則說：「他出賽台灣球迷都會關注，這個壓力很龐大，內心會想著是代表我們台灣，我們也是秉持著台灣球迷的想法去支持他，希望他愈走愈遠。」

林岳平也提到，古林睿煬到了新環境、面對新球隊，對方打者的名字可能都聽過，「但他也必須要經歷過才會有點收穫，未來轉換成他的生涯這很重要，有些人第1次不好不代表完全不好，相信經過昨天內心會更篤定。」1140502