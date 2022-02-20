特派專欄 關掉「大姨媽」 選擇性經期行不行？

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史丹佛醫學院臨床副教授顏惠亞是標籤為「選擇性經期」（Making #peiords optional）的支持者，主張女性對月經的頻率有絕對的控制權。（顏惠亞提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年2月20日

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中央社駐舊金山特派員周世惠／2月20日

她的職涯從服務病人的醫師、教育未來醫師的醫學院副教授、到創辦科技健康公司，台裔女醫生顏惠亞主張避孕是女性權利，並推廣前衛的「選擇性經期」。

女性在成長過程中，可能有過這種難受的經驗。升學考試、重大工作場合當天，突然發現每個月的「大姨媽」來報到；甚或尷尬地發現，已經到了觀光景點、或在新婚之夜忘記準備避孕用品。

50歲的史丹佛醫學院臨床副教授顏惠亞（Dr.Sophia Yen）接受中央社專訪提到，「扣除想懷孕的期間，女性平均從20歲到50歲停經之前，將近30年必須避孕」。她曾有忘記而中斷避孕藥的焦慮經驗，這也是正值生育年齡女性普遍的共同問題，她從而創業、提供一站式避孕的解方。

2016年她打造全美第一個由醫師創業、醫師主持的女性健康品牌和教育資源平台Pandia Health，這家健康科技新創公司接受有無健康保險的用戶註冊，通過相關審查後，可在家收到處方箋避孕方案。每個月有5000萬讀者的紐約女性網路雜誌Bustle，曾評鑑顏惠亞為最值得關注的女性企業家之一。

顏惠亞畢業於麻省理工學院（MIT）、全美首屈一指加州大學舊金山分校（UCSF）醫學院，並取得加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）公衛碩士；她同時擔任美國兒科學會（American Academy of Pediatrics，簡稱AAP）青少年健康執行委員。

她為「有子宮的人發聲」，大聲疾呼「年輕女孩不能仰賴對方避孕」。在已開發國家中，美國青少年未婚懷孕比例居高不下，隨著新世代性活動的年齡層降低，她常在各種校園演講苦口婆心，「還沒準備好之前就懷孕，對有子宮的人不公平，往後的人生道路會不同」。

過去兩年，迎上疫情遠距照護的趨勢，在顏惠亞擔任共同創辦人與執行長的健康創業，她開立2000多個避孕處方箋，「根據種族、身體質量指數（BMI）、年紀、身體狀況，量身打造最少副作用的避孕方案」。

伴隨服務的是觀念倡導。例如，「避孕不會讓人增加體重」，她說，每個有子宮的人都不同，若因避孕而變胖，請諮詢醫生。「BMI超過26的女性，服用開架式的事後避孕藥無效」、「BMI指數超過35，採用子宮內避孕器才有效」。

顏惠亞的母親是前立委莊和子，在美國從護士做起，之後協助丈夫顏永財在矽谷創業、成立晶片生產公司微相科技。她外公家族早年在嘉義、台北經營成衣業，她自認，「創業精神深植血液」，學生時期當幹部，曾把1美元玫瑰花在情人節變成5美元價值。

身為台灣人的女兒、從事醫師的工作，「觀念嚴謹、不喜風險」，然而創業充滿了風險挑戰，顏惠亞還走得更前面，她是「選擇性經期」（Making #peiords optional）觀念的支持者。主張女性對月經的頻率有絕對的控制權，「每月、每季、半年，甚至一年一次」。

美國食品暨藥物管理局（FDA）通過季經藥與年經藥。利用避孕方式達成選擇性月經的效果，減輕育齡女性每個月大量失血的身體負擔。

關掉「大姨媽」，至少有兩點特別需要醫師與年輕女性共同注意。顏惠亞建議，若非經痛難忍，等初經報到兩年後做選擇，可確保青春期的女孩長到最高的身高；另外是「女性的骨本」，尤其不愛喝牛奶的女性，她的專業提醒是，30歲之前要攝取足夠30毫克的雌激素（estrogen）存下骨本。

「除非妳想懷孕，否則月經可以是選項」。她說，並非因為家裡的媽媽、祖母有月經，經痛「很正常」，就意味著現代女性得痛苦。她常舉近視戴眼鏡的例子，用科學的方式解決問題、而不是在那裡痛苦。

她記憶猶深在麻省理工生物化學期末考，突然「好朋友」報到，她想著到底要先去廁所、還是先考完試，左右兩邊的男同學卻無此煩惱。「女性忍受經期的不適、男性無法親身理解。」「25歲以下女性最大的問題是難受的經痛和失血過多。」

顏惠亞說，對大多數女性來說，選擇「沒有」或「很少」月經是安全的，這會略微增加患乳腺癌的風險，但降低貧血、卵巢癌、子宮內膜癌和結直腸癌的風險，並幫助苦於子宮內膜異位和卵巢囊腫的患者。

她從2006年計畫懷孕時開始深入選擇性月經的研究，早在1999年已有兩位學者柯迪諾（Elsimar M Coutinho）和西格爾（Sheldon J Segal）提出實證，發表「月經不再有用了嗎？」（暫譯，Is Menstruation Obsolete?）一書。

擔心避孕藥或選擇性經期影響未來受孕？她說，避孕藥問世已60載，85%的人停止避孕一年可懷孕，「不論避孕藥、避孕貼或避孕環，停用3天對身體沒有作用」。

自我期許高的顏惠亞一直等到事業穩定才準備生育。基於「理想的年紀是35歲之前懷孕」，當時她停掉吃了15年的避孕藥，趕在34歲懷第一胎，嘗試3個月後受孕。大女兒出生，再做好計劃、相隔3年她生二女兒。

幾乎所有醫生都以照顧病人和自家人健康為使命，「如果是妳的女兒，會考慮選擇性經期嗎？」顏惠亞有答案：不希望女兒們在考試、上台表演或從事運動時擔心經血等問題。

「大姨媽、好朋友」是女性表達生理期的常用密語，「選擇性經期」更是母女悄悄話的「個人選擇」；既然是選擇，一定有正反意見，「行不行？」自然可供理性討論。（編輯：高照芬/韋樞）1110220