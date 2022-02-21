月經「很正經」 高雄新上國小女廁供應衛生棉

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為讓成長期或進入青春期女生在月經來的重要時刻能有更安全舒適的如廁經驗，高雄新上國小從這學期開始，2樓以上每間女廁入口處都放置一個裝有衛生棉等生理用品的「貼心箱」，學生也可到學務處、輔導處或健康中心索取濕紙巾、熱敷暖暖貼布等用品。（新上國小提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月21日

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）高雄新上國小這學期在女廁入口設「貼心箱」，提供衛生棉等生理用品，讓同學自由取用；並推動「月經，很正經」活動，盼男女學童一起正視月經這件「再正常平凡不過」的事。

高雄新上國小女同學這學期在上學時驚喜發現，「老師，我發現女生廁所除了提供衛生紙外，還多了一個貼心盒子，裡面準備了衛生棉耶！」

為了讓成長期或進入青春期女生在月經來的重要時刻，能有更安全舒適的如廁經驗，新上國小從這學期開始，2樓以上每間女廁入口處都放置一個裝有衛生棉等生理用品的「貼心箱」，讓女學生可以在月經來時，能自由安心使用，並且也可以到學務處、輔導處或健康中心索取濕紙巾、熱敷暖暖貼布等生理期用品。

校長王彥嵓今天透過新聞稿表示，月經在過去是一個難以啟口的名詞，但其實國小女童從中年級起，可能就面臨初經的經驗。加上近年來經濟弱勢的女性因無法取得生理用品，而導致生理疾病和影響心理健康等「月經貧窮」議題廣獲討論，因此學校希望能讓每個人都正視月經這件對女性來說「再正常平凡不過」的事情。

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他說，「沒錯，新上國小就是這麼挺女生！」學校推動「月經，很正經」活動，除了持續辦理生理講座，讓男女學生都參與外，老師們也會在課堂上傳遞正確的月經觀念，這學期也開始在廁所設貼心箱提供衛生棉，並在箱蓋上說明衛生棉的正確使用方式。

王彥嵓也說，期待能有更多學校一起面對月經議題，讓女孩子對月經不再畏畏縮縮或難以啟齒，也讓男孩子從小就能用正確態度來看待女性生理變化，不要看到衛生棉就以玩笑心態來看待女性，一同學習貼心與關心。（編輯：陳清芳）1110221