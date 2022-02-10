男跨女跨性別者請生理假？勞動部：不可以

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（中央社記者吳欣紜台北10日電）女工若因生理日導致工作困難，每月可請1天生理假，近日則有男跨女的跨性別者想向公司請生理假，勞動部今天說，男性經手術完成性別變更並無子宮、無生理需求不能請生理假。

根據性別工作平等法規定，女性受僱者如果因生理日導致工作有困難，依法每月可申請生理假1日，勞工不須提出相關證明文件，且雇主也不能拒絕或視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利處分。

不過，近日有男跨女的跨性別者想向公司請生理假，公司不確定是否符合生理假規定，因而向地方政府詢問，地方政府後續也發函向勞動部詢問。

黃維琛說，勞動部後續也向衛生福利部詢問，衛生福利部也向台灣婦產科醫學會等發函，而台灣婦產科醫學會回覆，男性經手術且完成性別變更並登記為女性者，並沒有子宮，因此也不會有月經生理日。

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黃維琛說，當初訂定生理假目的，是因為有生理日可能導致工作不舒服，因此才給假，後續也規定請生理假不需要提證明，但因為男跨女的跨性別者不會有這樣情況出現，因此不符合生理假的請假規定。

黃維琛也提到，生理假請求沒有限制勞工年齡，因此高齡女性若有需求，仍可以請生理假，至於因病切除子宮及卵巢的女性，如果經由適當醫學方法合理判斷女性勞工仍有排卵，且在排卵日及原行經日仍因荷爾蒙變化而有身體不適，也屬「廣義生理日」，如因此導致工作困難者，可依法請生理假。（編輯：陳清芳）1110210