打造女性友善環境 中山大學提供廁所免費衛生棉

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中山大學26日表示，為落實性別友善理念，即起在校園各角落，包括學院系所、行政大樓、活動中心及體育場館的廁所（含無障礙廁所與無性別廁所）提供衛生棉，師生可自行取用或分享，讓女性不再受預料之外的生理期困擾。（中山大學提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月26日

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（中央社記者曾以寧高雄26日電）為打造月經友善環境，中山大學經社團推動、師生連署，決定在校園各處廁所擺放「衛生棉取用盒」供應免費衛生用品，靠近山區校舍則將設置免付費衛生棉販賣機，避免潮濕問題。

不少女性都有過月經忽然來潮，身上卻沒有衛生棉可用的窘迫經驗。國立中山大學今天透過新聞稿表示，為落實性別友善理念，即起在校園各角落，包括學院系所、行政大樓、活動中心及體育場館的廁所（含無障礙廁所與無性別廁所）提供衛生棉，師生可自行取用或分享，讓女性不再受預料之外的生理期困擾。

中山大學說，這個作法是由學生社團「放狗社」與「性別友善社」提出。社團日前在學務處性別平等教育委員會的支持下，舉辦「月經不吃驚，廁所有棉才安心」系列活動，在校內發放免費生理用品、舉辦有獎徵答與號召同學書寫月經經驗，推廣月經平權議題，並綜合師生意見、推動連署，在校務會議提出「廁所擺放免費生理用品」議案。

這個議案獲得校方支持，校務會議通過由學校提供經費，在洗手台旁的牆上設置「衛生棉取用盒」。未來師生若有需求，拉開取用盒即能自由領取，且用罄後可聯絡各負責單位補充；海洋科學院和文學院則因靠近山區，為避免潮濕，考量後將設置免付費衛生棉販賣機。

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提案的放狗社成員、資訊管理研究所碩一生何品萱說明初衷表示，校內許多廁所都有擺放衛生紙，卻沒有放置衛生棉，公共空間的設計應可以更加注意月經者的生理需求。

性別友善社成員、社會系大四生王紫苓則表示，原本以為下學期才會實行，沒想到不到2個月時間，就在校園各廁所陸續看到衛生棉取用盒，非常高興能透過這樣民主、有系統的提案，讓自己的期待被落實。王紫苓也說，未來會持續舉辦「手作布衛生棉」體驗工作坊等活動，希望讓更多人了解性別友善議題。（編輯：黃世雅）1110126