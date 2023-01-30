外籍罪犯濫用法律保護 英國頒布新措施加速驅逐

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（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國政府今天頒布新措施以加速驅逐外籍罪犯，打擊一些自稱是「現代奴役」受害者而尋求英國法律保護的人。

法新社報導，英國政府以一個因性侵被定罪的個案為例，指出英國內政部決定將此人驅逐出境，但他對此提出上訴，聲稱他是人口販運犯罪集團的受害者。

英國內政部表示，這名男子在上訴期間被保釋，而且又犯下性侵案，並持續留在英國。

英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）在聲明中說：「由於制度被公然濫用，真正的現代奴役受害者可能須等更長的時間才能獲得他們所需的保護，這完全不公平。」

布瑞弗曼說：「經調整的措施生效，將意味著若你犯了罪，我們有權拒絕保護你，且能將你踢出我們國家。」

新的「國籍與邊境法」（Nationality and Borders Act）措施生效，代表未來英國內政部審理個案的官員，可以要求有關人員就「現代奴役」提出證據，而非僅依賴受害者的說詞。

這可能包括慈善團體人員或曾協助救援受害者的警察所提供的證據。

但這些變動招致人權團體批評，認為這削弱了對真正受害者的保護。布瑞弗曼先前曾提議，將橫越英吉利海峽到英國的非法移民送到盧安達安置，但這個計畫已在法院被擋下。

英國國家打擊犯罪局（National Crime Agency）去年11月報告說，阿爾巴尼亞犯罪集團操弄「全國轉介機制」（National Referral Mechanism, NRM）情況尤其嚴重。此機制在新法下持續進行改革。

「全國轉介機制」是在2009年設立，目的是協助保護人口販運受害者。此機制用以確認受害者，並將他們轉介到英國政府機構，確保他們獲得適當的支援。

英國國家打擊犯罪局的報告說，有人教導阿爾巴尼亞移民若被發現在大麻田工作或從事其他犯罪事業，要自稱是現代奴役的受害者，並申請「全國轉介機制」幫忙。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）去年12月宣布與阿爾巴尼亞達成新協議，以遏阻非法移民從歐洲大陸搭船橫渡英吉利海峽到英國。

布瑞弗曼在今天聲明中說：「我們必須阻止人們利用我們的移民和庇護法。」

「我個人下定決心要打擊那些濫用英國的慷慨、愚弄英國的人。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1120130