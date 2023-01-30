巴基斯坦白夏瓦市清真寺爆炸案 已知2死90傷[影]

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（中央社白夏瓦市30日綜合外電報導）巴基斯坦西北部白夏瓦市（Peshawar）一處清真寺今天發生爆炸案，當地官員對路透社表示，目前至少有90人受傷。美聯社報導，據知至少已有2人身亡。

警官表示，爆炸發生當時，清真寺內聚集眾多參與禮拜的信眾。「建築物部分塌陷，據信有多人被埋在底下。」

白夏瓦市瑞丁女士醫院（Lady Reading Hospital）醫院發言人表示，醫院接獲90名傷者，當中有些人情況危急。

當地媒體刊載的照片顯示，許多人聚集在崩毀的清真寺牆邊。

美聯社引述警方和政府官員說法報導，爆炸是由清真寺和警察局附近的一顆威力強大炸彈引起，造成至少2人身亡。

人在現場的法新社記者目擊救難人員搬運2具遺體上救護車。清真寺的部分屋頂與牆壁塌陷，身上淌血的倖存者一瘸一拐逃離現場。

官員稱，大多數受害者是警官，尚未有組織承認犯案。白夏瓦市是與阿富汗接壤的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）省會。

當地警員札法汗（Zafar Khan）表示，救難人員正在搶救傷者送往醫院。他表示，攻擊者似乎引爆自殺炸彈，調查將提供更多細節。

札法汗說，許多傷者情況危急，死亡人數恐進一步增加。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1120130