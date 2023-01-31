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首頁 / 國際

美防長承諾調遣更多武器 安撫南韓擁核意見

2023/1/31 19:04
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（中央社記者廖禹揚首爾31日專電）美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天在首爾與南韓國防部長李鐘燮會談，重申對南韓提供擴大遏制能力的承諾，並表示將調遣更多戰略武器至南韓；韓國輿論分析，這項承諾可能是為安撫南韓自行部署核武的支持者意見。

奧斯汀與李鐘燮今天下午在位於首爾龍山區的國防部大樓會談，會後記者會時表示美國向南韓提供擴大遏制能力的承諾堅若磐石，且涉及核武、常規武器、導彈防禦能力等所有軍事力量，強調雙方政府已就擴大遏制能力商討多種強化方案，未來也將持續合作。

為強化實施擴大嚇阻能力，美國戰略資產未來將更頻繁調遣至南韓，包括先前就曾派遣來韓的F-22、F-35戰鬥機及雷根號航空母艦等。南韓與美國2月中也將共同舉行「擴張遏制手段運用演習」（DSC TTX），增進雙邊在對北韓遏制能力上的協調實戰能力。

李鐘燮說明，擴大嚇阻能力是為使北韓無法繼續開發、升級及使用核武，除美國提供的協助，展現南韓的實戰能力也有助嚇阻北韓繼續開發核武或進行挑釁。

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韓聯社分析，這次會談結果提升美國提供的擴大遏制能力承諾的信賴度，可能是為安撫南韓國內主張自行部署核武的意見。隨著北韓挑釁強度升高，南韓國內主張自行部署核武必要性的專家學者聲浪也愈發高張，根據30日公布的一項針對一般韓國民眾的民調，76.6%受訪者認為韓國有必要自行開發核武。

這項趨勢也引起美國智庫注意，卡內基國際和平基金會（CEIP）上週就對此發表評論，認為在區域安保威脅持續惡化狀況下，長期來看南韓不可能滿足於跟隨美國，若要阻止朝鮮半島核武擴散，美國勢必要展現出誠意，提高維護東亞安定及核保護傘承諾的信賴度。（編輯：黃自強）1120131

#南韓
#李鐘燮
#美國
李鐘燮
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奧斯汀
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