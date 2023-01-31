顧能預測 今年手機、PC出貨量將持續下滑

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（中央社斯德哥爾摩31日綜合外電報導）美國資訊科技分析暨顧問公司「顧能」今天宣布，預計今年個人電腦（PC）和智慧型手機出貨量將連續第2年下降，其中手機出貨量甚至會降至10年來的最低水準。

顧能（Gartner）公司表示，預計2023年手機出貨量將從2022年的14億支下降4%至13.4億支。2021年的手機出貨量則為14.3億支。

路透社報導，這接近2009年的出貨量水準，當時黑莓（Blackberry）和諾基亞（Nokia）手機仍是市場領導者，而蘋果試圖削弱其主導地位。此後手機市場在2015年達到顛峰，出貨量達到19億支。

顧能資深研究總監阿特沃（Ranjit Atwal）受訪時指出，導致這種根本性變化的主因就是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，在家工作的人們覺得沒有必要經常更換手機。

他說，「消費者使用手機的時間較預期延長6個月到9個月不等，同時在缺乏有意義新技術的情況下，從固定合約轉向彈性合約。」

在疫情爆發初期，市場對智慧型手機和個人電腦的需求明顯上升，但這種需求自去年年中開始減弱。

持續上升的全球利率和生活成本抑制智慧型手機相關需求，也對三星、蘋果等企業造成打擊。

顧能公司還表示，繼2022年下降16%之後，今年PC出貨量也預計將下滑6.8%。聯想（Lenovo）、惠普（HP）和戴爾（Dell）是排名前3的PC製造商。

該公司認為，由於全年經濟前景預期沒有那麼悲觀，消費者和企業支出最終仍會增加，因此設備市場下滑的現象也會在2023年出現放緩。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1120131