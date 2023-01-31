釣魚台首支無人機空拍影片 顯見自然環境惡化

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（中央社記者楊明珠東京31日專電）日本沖繩縣石垣市長中山義隆今天公布昨天首度在釣魚台列嶼最大島嶼釣魚台（日本稱尖閣諸島魚釣島）用無人機空拍的影片。他指出，島上部分山嶺崩塌，自然環境急遽惡化。

日本產經新聞報導，中山今天召開記者會公布昨天首度以無人機空拍釣魚台的影片。對於釣魚台自然環境急遽惡化，他認為有必要儘速提出因應之道。

他表示，實施上空調查觀察到山嶺崩塌、漂流垃圾的情況，可說是這次調查的成果。相較於去年調查時的目測情況，感覺釣魚台上的綠色植物變少了。他認為有必要實際登上釣魚台實施更進一步的調查。

這次是由日本東海大學教授山田吉彥接受石垣市的委託，組成小組前往釣魚台周邊實施調查。山田在觀看空拍的影片後指出，釣魚台已漸漸變成無法維持生態系的島嶼了。

這次是石垣市繼去年1月後實施的第2次調查。調查小組於1月29日至30日在幾個地點觀測海水鹽分濃度等，昨天首度實施以無人機空拍的調查。石垣市長中山義隆、幾名石垣市議員、產經新聞的記者搭船隨行。

釣魚台1978年有政治團體將山羊帶到島上繁殖，後來導致草木被吃光。

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山田表示，因為島上草木減少，山林失去涵養水源的能力，所以山嶺崩落的情況加劇。加上島嶼周邊漂流垃圾多，可說是已呈現危機狀況。

有4艘中國海警船昨天（30日）陸續入侵釣魚台周邊的「領海」，其中有2艘中國海警船企圖逼近調查船，但日本海上保安廳（海巡署）出動10艘巡邏船維護調查船的安全，警告中國海警船須立即駛離「領海」。調查小組擔心的是中國海警船會干擾電波導致無人機墜落。（編輯：黃自強）1120131