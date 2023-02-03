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秦剛邀日本外相訪中 中國外交部不證實

2023/2/3 17:43
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（中央社台北3日電）日本外相林芳正今天透露，2日與中國外交部長秦剛的電話會談中，中方再次邀請他訪問中國。中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會被問及此事時則稱，目前沒有可以提供的消息。

據澎湃新聞報導，中國外交部3日下午舉行例行記者會，有記者提問，林芳正在記者會上表示，在與秦剛的電話會談中，中方再次邀請他訪中。能否介紹林芳正訪中的安排？

毛寧回應稱，中日之間保持各層級的交往，構建契合新時代要求的穩定和建設性的中日關係，符合中日兩國的利益。

「關於你提到的具體的訪問的事情，我目前沒有可以提供的消息。」毛寧稱。

據共同網報導，林芳正在3日的記者會上透露，2日與秦剛的電話會談中，中方再次邀請自己訪中。他就具體時間稱「將繼續展開協調」。

據報導，林芳正原本考慮去年底訪問中國，後因中方原因而取消。日本現在是國會期間，中國也將在3月舉行全國人民代表大會，目前難以敲定訪中日程。

日本首相岸田文雄和中國國家主席習近平在去年11月舉行的3年來首次面對面會談中，曾就協調林芳正訪中達成一致。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1120203

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林芳正
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