澳洲西部河流鯊魚現蹤 咬死16歲少女

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨4日綜合外電報導）澳洲官員表示，一名16歲女孩今天在澳洲西部的西澳州（Western Australia）河中游泳時遭到鯊魚攻擊，當場傷重身亡。

法新社報導，西澳州政府發聲明表示，這名女孩在伯斯（Perth）郊區弗利曼特（Fremantle）的天鵝河（Swan River）中游泳時，被一條種類不明的鯊魚咬傷，身受重傷。

弗利曼特代理督察羅賓森（Paul Robinson）說，女孩被從水中拉上來，但在急救失敗後被宣布當場死亡。

羅賓森在記者會上表示：「當時是大清早，我們被告知當事人當時和朋友在河上。他們騎著水上摩托車，可能在附近看到一群海豚，這名少女跳入河中與海豚一起游泳。」

羅賓森表示，這起事件相當令人痛心，女孩在伯斯的家人「對這個消息感到無比震驚」。

他說，漁業專家表示，在天鵝河的這個區段發現鯊魚相當不尋常。

西澳州政府警告民眾，在北弗利曼特的天鵝河要「格外留意」，並遵守關閉海灘的任何相關規定。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1120204