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拜登國情咨文對中強硬 脫稿指沒人想跟習近平換位子[影]

2023/2/8 22:22（2/9 13:00 更新）
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美國總統拜登拜登（前）7日晚間在國會山莊發表第2次國情咨文。（圖取自facebook.com/POTUS）
美國總統拜登拜登（前）7日晚間在國會山莊發表第2次國情咨文。（圖取自facebook.com/POTUS）
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（中央社記者江今葉華盛頓8日專電）美國總統拜登在國情咨文中談到，美國尋求與中國合作，但若威脅到美國主權，他會採取行動。他並說，他就任兩年以來，民主國家已經轉強，專制政權變弱，還脫稿要在場議員看看會不會有哪一國的領袖願意處在中國國家主席習近平如今的位子上。

拜登（Joe Biden）昨晚在國會山莊發表第2次國情咨文，這也是共和黨取得聯邦眾議院多數黨地位，美國參眾兩院分別由民主與共和黨主導後，拜登首度在國會發表演說。

在談到中國時，拜登表示，在他上任之前，談的都是中國如何強化實力，美國又是如何在世界衰落，「不再如此」。

他向中國國家主席習近平明確表示，美方尋求競爭，而非衝突。他不會為投資以使美國強大道歉，投資於美國創新、將能定義未來的行業，以及中國政府意圖主導的行業。投資美國盟邦並與朋友合作，以保護先進技術，以免被用於對抗自身，並實現軍隊現代化，以維護穩定並遏制侵略。

他指出，今天美國處於數十年來最強大的位置，可以與中國或世上任何國家競爭。他致力於與中國合作，以促進美國利益並造福世界。

但拜登也強調，「不要搞錯。正如我們上週明確表明的，如果中國威脅我們的主權，我們將採取行動以保護我們的國家。而我們做到了。」

他清楚表明，贏得與中國的競爭應能團結所有人，「我們在世界各地面臨嚴峻挑戰」。但過去2年，民主國家變得更強大，而非更羸弱，獨裁政權變得更羸弱，而不是更強大。

拜登最後脫稿大聲表示：「給我一位願意和習近平交換位子的世界領導人。給我一位。給我一個名字。」他的意思是叫大家想想誰會願意站在習近平今天這個位子，因為美國政府的各種措施，習近平處境艱難，他相信沒有人會羨慕習近平，或想要取而代之來面對美國。

拜登這番對中國的嚴正說詞，發生於上週中國偵察氣球被發現入侵美國領空之後，但拜登直到氣球進入美國領空數天後，才於4日下令美軍擊落，遭到外界抨擊反應過慢，對中過於軟弱。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，拜登言論凸顯抗中已成為美國政治交集點，氣球飛越美國的畫面透過媒體被外界清楚看見，預示中國對美國主權的潛在威脅前所未有。拜登的坦率言論也成為美中競爭日益激烈的重要里程碑，隨著中國經濟增長與戰狼外交，讓美國開始討論為兩國關係建立護欄與保護西方主導的基於規則的國際體系必要性。（編輯：黃自強）1120208

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#中國
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