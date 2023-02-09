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拜登：習近平面臨龐大問題 抗衡西方受貿易掣肘[影]

2023/2/9 10:55（2/9 11:08 更新）
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美國總統拜登（右）8日表示，中國國家主席習近平（左）面臨的「龐大問題」，包括脆弱的經濟。圖為2022年11月拜登與習近平在印尼峇里島會晤。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
美國總統拜登（右）8日表示，中國國家主席習近平（左）面臨的「龐大問題」，包括脆弱的經濟。圖為2022年11月拜登與習近平在印尼峇里島會晤。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，中國國家主席習近平面臨的「龐大問題」，包括脆弱的經濟，還說由於受制於國際貿易，中國在對抗美國方面顯得綁手綁腳。

拜登接受美國公共電視網（PBS）節目「新聞時刻」（NewsHour）訪問時表示，由於需要保護國際貿易能力，中國在抗衡美國方面的能力受到限制，習近平的處境並不令人稱羨。

拜登說：「你能想到有任何其他世界領袖會想和習近平換位嗎？我想不出有誰。」

拜登說：「這個人正面臨龐大問題。」

影片來源：PBS NewsHour

法新社報導，拜登經常形容美中關係是世界上最重要的雙邊關係，還說「習近平也有很大的潛力」。

不過拜登說：「截至目前，他的經濟運作得不是很好。」

根據拜登說法，習近平體認到在對抗西方國家方面，自己運籌帷幄的能力有限。

拜登指出，到目前為止，中國在支持盟友俄羅斯入侵烏克蘭一事方面相對沉默，「大家都以為中國會傾盡全力支持俄羅斯，但並沒有」。

據拜登說法，箇中原因在於習近平從西方對俄國的全面性因應做法學到教訓，包括西方對俄國實施強有力的經濟制裁。

拜登回憶說，他去年夏天致電習近平，告訴習近平「這不是在威脅，而是觀察，看看俄羅斯的下場」。

拜登說，他在和習近平的對談中強調，俄羅斯一年前開始入侵烏克蘭以來，已經有600家美國企業離開俄國。

「我說，『你一直告訴我，你必須和美國及歐洲打交道，這樣一來他們才會在中國投資。若你從事同樣勾當，誰會在中國投資？』」

拜登去年11月在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會場邊親會習近平，這是拜登2021年就任總統以來兩人首度親自碰面。拜登上任以來，拜習兩人也有過5次電話或視訊通話。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1120209

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