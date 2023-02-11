闖車道拍日本富士山景 泰國和台灣客被點名

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日本山梨縣富士吉田市區商店街的一處交叉路口可以遠眺富士山。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本山梨縣富士吉田市區有一處可同時拍攝到街景與富士山的知名景點，但隨著外國觀光客明顯回流，開始出現遊客闖入車道拍攝的危險行為，日媒報導，泰國與台灣遊客都被點名。

日本讀賣新聞報導，富士吉田市區商店街的一處交叉路口，由於可以遠眺富士山，成為觀光客造訪的知名攝影景點。不過，伴隨而來的是觀光客闖進車道等可能造成危險的脫序行為，迫使富士吉田市政府採取部署保全人員等對策來因應。

富士吉田市長堀內茂2月8日在記者會上說，「在外國觀光客回流的同時，也產生了令人困擾的問題」。

這處交叉路口離富士急行線下吉田站步行約5分鐘，可以一次拍攝到當地商店街景及富士山景。這個路口車流量大，設有號誌與行人穿越道，也是附近小學生上下學使用的「通學路」，兩側設有人行道。

從2022年11月左右開始，可以看到外國觀光客等遊客在穿越馬路的途中止步、又跳又擺姿勢拍照的樣子，有汽車駕駛因此狂按喇叭，甚至有當地居民報警。

影片來源：日テレNEWS

當地幾個地區自治會及商店街，2022年12月聯名向富士吉田市政府提出陳情書後，堀內茂今年1月前往該路口視察，並提出預定從2月1日起到3月底止，在現場部署2名保全人員等因應措施。

市府富士山課等單位表示，週末時以泰國與台灣為主的觀光客，約有千人湧入此處。雖然未發生任何事故，但經常出現帶著小孩的觀光客闖進車道等令人危險場面。

這種拍照行為從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2019年左右開始出現，儘管一度歸於平靜，但隨著外國觀光客再度到訪又變為顯著。

在當地商店街開店的66歲男性說，雖然很感謝許多外國觀光客願意來這裡觀光，但別因事故而受傷，所以想提醒觀光客們多加留意。

但這名男性業者也說，如果中國團客等遊客來到這裡的話，「該如何因應將成課題」。

山梨縣警察局富士吉田署也跟市政府等單位合作，強化該交叉路口附近的巡邏工作。縣警局在社群網站上也用英文與中文呼籲，「請勿在行人穿越道上站立不動」。

日本電視台也報導，在這處交叉路口附近，可以看到外國觀光客帶著小孩直接站在車道中央分隔線上、甚至站在車道正中央拍照。

富士吉田市政府富士山課課長渡邊英之說，雖然很高興看到觀光客來訪，但希望大家也能遵守交通規則，讓行人與駕駛人都能安全通行。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1120211