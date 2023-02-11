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英拆二戰未爆彈意外引爆撼動小鎮 幸無人傷亡[影]

2023/2/11 19:16（2/11 20:11 更新）
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英格蘭諾福克郡大雅茅斯鎮日前發現一枚重250公斤的二戰未爆彈，軍方專業人員在拆解過程中意外引爆炸彈，幸無人傷亡。（圖取自twitter.com/NorfolkPolice）
英格蘭諾福克郡大雅茅斯鎮日前發現一枚重250公斤的二戰未爆彈，軍方專業人員在拆解過程中意外引爆炸彈，幸無人傷亡。（圖取自twitter.com/NorfolkPolice）
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（中央社倫敦11日綜合外電報導）英國警方表示，英格蘭諾福克郡（Norfolk）大雅茅斯鎮（Great Yarmouth）日前發現一枚重250公斤的二戰未爆彈，軍方專業人員在拆解過程中意外引爆炸彈，幸無人傷亡。

「衛報」（The Guardian）報導，這枚炸彈長約一公尺，是一名包商7日在當地雅爾河（Yare）第3個渡口工作時發現，現場立即拉起了400公尺長的封鎖線。

在發現這枚大型未爆彈後，救難機構即宣告為重大事故，並開始進行拆解工作。到了10日下午，諾福克警方表示，炸彈在拆解過程中發生「計畫外」的爆炸，所幸現場事先已堆起巨型沙袋牆，因此並無人員傷亡。

軍方專業人員使用特殊技術，讓炸彈內部的火藥緩慢燒盡以成無害狀態，但這麼做有風險，結果燃燒導致炸彈起爆，威力撼動了全鎮。

管理當地瓦斯總管的Cadent公司發言人說：「我們的團隊嚴格檢查了爆炸地點附近的瓦斯管線，沒有跡象顯示爆炸損害我們的設施，瓦斯繼續安全輸送。」（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120211

#衛報
#第二次世界大戰
#Cadent公司
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