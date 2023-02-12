共艦再侵南方領海 日本向中國傳達強烈憂慮

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本政府防衛省表示，一艘中國海軍測量艦今天凌晨在日本鹿兒島縣屋久島周邊的日本領海內航行，日方已透過外交管道向中國傳達「強烈憂慮」。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省表示，今天凌晨0時50分左右，海上自衛隊發現一艘中國海軍測量艦，正經屋久島南方領海鄰接區向北航行。

這艘測量艦在凌晨2時30分左右侵入屋久島西南方的日本領海，並在領海內航行約1小時40分後，於凌晨4時10分左右離開領海往西航行。

這是中國海軍測量艦今年首度在屋久島附近領海內航行，日方已透過外交管道向中國傳達「強烈憂慮」。

防衛省表示，中國海軍測量艦2022年曾5度在日本領海內航行，將持續分析其航行目的並進行警戒監視。

共同社報導，中國海軍測量艦上次侵入日本領海是在2022年12月。測量艦一般任務被認為是為潛艦航行調查海底地形。

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朝日新聞報導，這是防衛省從2021年以來第7次公布中國海軍測量艦侵入領海；如果從共軍艦艇侵入領海來看，防衛省2004年11月首度公布，今天是第10次。

領海是從沿海起算約22公里內海域，鄰接區則是領海外側起算約22公里內海域。根據聯合國海洋法公約，外國船舶在未從事軍事及經濟等活動可「無害通過」他國領海，但不包括調查海底地形。防衛省正在分析測量艦的活動。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120212