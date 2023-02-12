上世代玩具重新翻紅 印尼瘋玩Lato-Lato

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（中央社記者李宗憲雅加達12日專電）「嗒、嗒、嗒」聲響最近傳遍印尼大街小巷，因為印尼當地掀起了傳統玩具「Lato-Lato」的風潮。一組「Lato-Lato」由一條繩子和兩顆球組成，互相撞擊時會發出嗒嗒聲，如今正風靡印尼全國民眾。

據印尼媒體報導，英文稱為Clackers的「Lato-Lato」（暫譯拉拖球或啪啪球）是60至70年代在歐美十分流行的玩具，它由一條繩子或棍子串起兩顆塑膠球組成，並有多種顏色可以選擇，當兩顆球互相撞擊時，會發出很響亮的嗒嗒聲。

「Lato-Lato」當時也傳入印尼，一度造成風潮，成為許多長輩的童年回憶。去年底，印尼總統佐科威（Joko Widodo）玩「Lato-Lato」的影片在印尼社群媒體上瘋傳，進而再次帶起「Lato-Lato」的風潮，席捲印尼成了最熱門的玩具。

如今，除了電商、實體店販賣「Lato-Lato」，在雅加達的道路上，也能看到小販手拿數十個「Lato-Lato」穿梭在車陣中販售。一名小朋友向中央社說：「這個（Lato-Lato）超級好玩，我每天都在玩，而且還要和朋友比賽看誰玩得久。」

一組「Lato-Lato」售價約5000印尼盾（約新台幣10元）至2萬印尼盾，價格便宜，無論在市區或鄉村都能看到有人在玩，甚至有業者舉辦「Lato-Lato」比賽，吸引上百名青少年和小朋友報名參加。

然而，「Lato-Lato」的危險性也引發社會關注。印尼媒體指出，由於「Lato-Lato」具有一定重量，若不小心擊中臉部或身體，非常容易受傷，美國、加拿大等國早已禁止販售。

上個月，西加里曼丹（Kalimantan Barat）有一名8歲男童玩「Lato-Lato」時因塑膠球破裂，塑膠碎片卡在眼睛內，必須進行眼科手術。另外，西爪哇（Java Barat）有一名5歲女童疑似在玩「Lato-Lato」時不小心鬆脫，導致塑膠球擊破電視螢幕和窗戶。

目前印尼已有多個地方政府禁止學生在學校內玩「Lato-Lato」。印尼大學（Universitas Indonesia）的兒童和家庭心理學家維拉（Vera Itabiliana）向媒體表示，「Lato-Lato」價格便宜且唾手可得，因此應更嚴格監管，她說：「『Lato-Lato』必須符合規範，也就是應該夠堅固、品質良好和易於操作。」

她補充稱：「小孩有沒有在成人的監督下玩『Lato-Lato』也很重要，特別是12歲以下的兒童，家長得更嚴格監督，並告訴孩子該如何更安全地玩『Lato-Lato』。若可以的話，應選擇適合他們的尺寸或類型。」（編輯：韋樞）1120212

上世代玩具翻紅，印尼全國小朋友瘋玩「Lato-Lato」，雅加達購物中心都有販售。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年2月12日