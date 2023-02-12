波索納洛赴美國月餘 稱未來數週內返回巴西
2023/2/12 15:23（2/12 16:20 更新）
巴西前總統波索納洛11日表示，在美國待了一個多月後，他打算在未來幾週內返回巴西。（圖取自facebook.com/jairmessias.bolsonaro）
（中央社墨西哥市11日綜合外電報導）巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天表示，在美國待了一個多月後，他打算「在未來幾週內」返回巴西。
波索納洛在新任巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）於1月1日宣誓就職的前兩天，就飛往美國佛羅里達州，隨後申請為期6個月的旅遊簽證，以繼續留在美國。
美國有線電視新聞網（CNN）上傳網路的一段影音顯示，波索納洛在佛州波卡雷頓（Boca Raton）的一場巴西人聚會中表示：「沒有什麼地方比得上自己的家了…大家都知道巴西是一個很棒的國家。」
他說：「我也想回到巴西。我打算在未來幾週內回巴西。」
如果波索納洛迅速返回巴西，可能陷入風險境地，他被指控在祖國煽動暴力以否定大選結果。
巴西最高法院已同意對波索納洛展開調查，理由是他涉嫌鼓勵反民主示威；那場抗議活動中，波索納洛的支持者最後闖入在首都巴西利亞（Brasilia）的政府大樓。
波索納洛的律師上個月告訴路透社說，波索納洛「在決定下一步何去何從之前，可能先要在美國享受幾個月的旅遊」，因此波索納洛近期返回巴西的可能性存有疑問。
不過，一名了解情況的美國官員本週告訴路透社說，官員們認為，波索納洛將在巴西嘉年華會2月下旬結束之後返回巴西。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1120212
延伸閱讀沉寂多日 巴西前總統波索納洛不認敗喊話再贏回來巴西前總統波索納洛避難美國 妻子準備從政巴西前總統波索納洛申請新簽證 盼續留美國波索納洛總統任內刷卡不手軟 吃喝玩樂1.5億元國庫埋單巴西總統魯拉會拜登 強調捍衛民主對抗氣候變化
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。