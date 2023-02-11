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巴西總統魯拉會拜登 強調捍衛民主對抗氣候變化

2023/2/11 07:32（2/11 08:36 更新）
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巴西總統魯拉（左）和美國總統拜登10日傍晚在白宮會面。（美聯社）
巴西總統魯拉（左）和美國總統拜登10日傍晚在白宮會面。（美聯社）
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（中央社記者唐雅陵聖保羅10日專電）巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和美國總統拜登（Joe Biden）今天傍晚在白宮會面，兩位元首都強調捍衛民主和正視氣候問題的重要性。

會議一開始，魯拉先感謝拜登在他去年勝選後祝賀他，魯拉堅持捍衛民主，認為拜登在美國國會發表的國情咨文演說同樣適用於巴西。

拜登說，民主在兩國經受考驗，巴西與美國的共同議題非常相似，美國堅定不移地支持民主，拒絕政治暴力。他很信任兩國的民主制度。

拜登接著表示，巴西和美國必須繼續捍衛民主制度的價值觀，不僅在西半球，而且在世界各地，這些都是民主國家的基本原則。

拜登也感謝魯拉承諾促進國家之間的夥伴關係，認為這對國家和每個人都有好處。

魯拉表示，巴西在前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府領導下孤立了4年，波索納洛似乎鄙視國際關係，且他的世界裡只有假新聞。

在持續約20分鐘的談話中，魯拉和拜登談到氣候變遷下環境保護問題的重要性。魯拉並倡導零森林砍伐政策，主張捍衛亞馬遜就是捍衛生命。

拜登也強調，巴西與美國共同的價值觀和兩國人民之間的牢固聯繫，使兩國成為應對當今重大全球挑戰的天然夥伴，特別是在氣候變化方面。

拜登感謝魯拉致力於推進巴西和美國的合作夥伴關係，表示這對兩國來說是一個重要時刻，相信對全世界來說也是如此。（編輯：周永捷）1120211

#拜登感謝魯拉
#巴西
#波索納洛
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