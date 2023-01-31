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巴西前總統波索納洛申請新簽證 盼續留美國

2023/1/31 08:35（1/31 09:06 更新）
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巴西極右派前總統波索納洛（圖）的律師30日表示，波索納洛正在尋求取得為期6個月的簽證，以便能留在美國。（圖取自facebook.com/jairmessias.bolsonaro）
巴西極右派前總統波索納洛（圖）的律師30日表示，波索納洛正在尋求取得為期6個月的簽證，以便能留在美國。（圖取自facebook.com/jairmessias.bolsonaro）
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（中央社邁阿密30日綜合外電報導）巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的律師今天表示，波索納洛正在尋求取得為期6個月的簽證，以便能留在美國。

法新社報導，波索納洛正在為數以千計支持者本月8日闖進國會大廈、總統府和最高法院，企圖阻止魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）重登總統大位一事接受調查。

波索納洛去年在巴西總統決選敗給魯拉，但從未承認敗選，並於12月30日卸任前2天遠走美國佛州，拒絕參加魯拉元旦的就職典禮。

據了解，波索納洛是以核發給國家元首、外交官和其他政府官員的簽證赴美，隨著他已不再從事公務，這項簽證將於明天到期。

總部位於加州的律師事務所AG Immigration Group表示，為了能繼續留在美國，波索納洛已經申請了為期6個月的簽證。

在此之前，波索納洛曾告訴美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil），他打算在1月結束前返回巴西，也考慮為健康因素提前離開美國。

波索納洛2018年競選時遇刺腹部受傷，這場暗殺未遂讓他一直為相關後遺症所苦，並在滯留佛州期間住院治療。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120131

#波索納洛
#魯拉
#美國
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