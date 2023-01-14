更多編輯台推薦新聞：
唐鳳接受路透社專訪 指台灣準備助烏克蘭數位重建
政治

唐鳳接受路透社專訪 指台灣準備助烏克蘭數位重建

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
巴西國會暴動
新聞專題
巴西國會暴動1/13
首頁 / 國際

波索納洛任內司法部長返巴西被捕 涉串通闖國會暴民

2023/1/14 20:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴西利亞14日綜合外電報導）巴西前總統波索納洛遭控慫恿支持者發起抗議，結果他的「鐵粉」闖入政府建築搞破壞。當地媒體報導，波索納洛任內的司法部長托瑞斯今天稍早返國後遭到逮捕。

法新社報導，最高法院早已對托瑞斯（Anderson Torres）發出逮捕令，稱他與暴民「串通」。

最高法院法官昨天宣布，將把波索納洛（Jair Bolsonaro）列入追查暴動起因的調查對象。

數以千計的波索納洛的支持者上週末大肆破壞最高法院、國會與總統府，試圖引發混亂並要求軍事政變，以圖罷黜總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）並恢復極右派領袖波索納洛的權力。

波索納洛去年底在他任期結束前夕離開巴西飛到美國，以避免在魯拉元旦就職典禮上，親手把總統飾帶交給他。左派的魯拉在去年10月總統決選擊敗波索納洛。

托瑞斯先前在美國佛羅里達州，表示打算回到巴西投案。他今天自美國返回巴西時，在巴西利亞機場被捕。

同樣也在佛州的波索納洛在社群媒體上表示將提前返國。

警方先前在托瑞斯住家發現一份政令草案，內容似乎是如果波索納洛去年10月輸掉總統大選，將出手干預的提議。

托瑞斯聲稱這份文件等一堆物品是被扔掉的垃圾。他說，這些文件是有人趁他不在時「洩漏」給「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo），以捏造「假論述」。（譯者：戴雅真/核稿：徐崇哲）1120114

#波索納洛
#托瑞斯
#魯拉
波索納洛
巴西總統魯拉稱維安部隊勾結暴民 矢言揪出內鬼美國會議員致函拜登 要求勿庇護波索納洛
托瑞斯
波索納洛涉慫恿鐵粉闖國會 巴西檢聲請法院調查
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
波索納洛涉慫恿鐵粉闖國會 巴西檢聲請法院調查